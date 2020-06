MLS is back sorteo EN VIVO por ESPN: conoce la definición de los grupos para el Torneo especial

MLS is back EN VIVO | El fútbol en Estados Unidos se reanudará con un torneo especial que tendrá el formato de una Copa del Mundo. Todos los clubes de la liga se unirán en el ESPN Wide World of Sports Complex en el Walt Disney World Resort en Florida. Conoce el formato y el sorteo de los grupos.

La pandemia del coronavirus hizo que la Major League Soccer paralice la competencia regular y el regreso del fútbol, a pesar de que el país sigue siendo golpeado por la enfermedad, tendrá algunas variantes. La organización finalmente decidió crear un certamen intermedio, igual de atractivo para el público en casa, puesto que no habrá hinchas de forma presencial.

Torneo Especial MLS is Back es la denominación que ha tenido este nuevo certamen, que contará con las 26 franquicias compitiendo en busca de un título. Los 6 grupos se determinará este jueves 11 de junio a través de un sorteo, que también diferenciará a las Conferencias Este y Oeste.

¿Cuándo se sortea la fase de grupos del Torneo Especial MLS is Back?

Este jueves 11 de junio desde las 3:30 p. m. E. T. se realizará el sorteo. Será a las 2.30 p. m. en horario de Perú.

¿Cuándo inicia el Torneo Especial MLS is Back?

El Torneo Especial MLS is Back iniciará el 8 de julio y los clubes participantes llegarán a Orlando a partir del 24 de junio para entrenar. En caso las entidades tengan permitido hacer trabajos en sus centros, deben llegar 7 días antes de su primer partidos en la fase de grupos.

¿Cómo se conformarán los grupos en la MLS is Back?

Los 26 equipos serán ubicados en 6 grupos, solo con una variante: Nashville SC será considerado en la Conferencia Este para el desarrollo de este torneo especial.

El primer paso del sorteo será definir la ubicación de cada cabeza de serie en los grupos y sus rivales saldrán dependiendo de su conferencia (Oeste o Este).

La Conferencia Este tendrá tres grupos: uno de 6 y dos de 4 equipos.



La Conferencia Oeste tendrá tres grupos: todos de 4 equipos.

¿Qué equipos serán cabeza de serie en la MLS is Back?

Los cabeza de serie han sido definidos por su posición en el último playoffs y por la participación del equipo local. Así quedaron definidos:

Orlando City (Local en el Grupo A)

Seattle Sounders FC (Campeón 2019)

Los Angeles FC

Atlanta United

Toronto FC

Real Salt Lake

¿Cuántos equipos clasificarán por cada grupo?

Según indican, todos los equipos disputarán tres partidos en cada grupo en un total de 16 días. Los dos primeros puestos de cada zona y los cuatros mejores terceros avanzarán a los octavos de final.

* Habrá una regla especial: se permitirán 5 cambios por equipo en cada partido.

¿Qué ganará el campeón del Torneo Especial MLS is Back?

La MLS llegó a un acuerdo con las asociaciones US Soccer, Canada Soccer y Concacaf para que el campeón del Torneo Especial MLS is Back clasifique a la Liga de Campeones de la Concacaf. No importará si el campeón es un equipo estadounidense o canadiense. Además, hay premios de hasta 1.1 millones de dólares para los participantes.

Calendario del Torneo Especial MLS is Back

- 11 de junio: Sorteo de la fase de grupos del Torneo Especial MLS is Back

- 24 de junio: Los equipos empiezan a llegar a la Florida

- 8 de julio: Inicia la fase de grupos del Torneo Especial MLS is Back

- 25-28 de julio: Octavos de final

- 30 de julio-1 de agosto: Cuartos de final

- 5-6 de agosto: Semifinales

- 11 de agosto: Final del Torneo Especial MLS is Back

¿Cuántos peruanos juegan en la MLS?

Los jugadores que actúan en la MLS y que participarán en este nuevo formato son:

Raúl Ruidíaz - Seattle Sounders

Alexander Callens - New York City

Yordy Reyna - Vancouver Whitecaps

Andy Polo - Portland Timbers

Edison Flores - DC United

Pedro Gallese - Orlando City