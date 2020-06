Real Madrid le pone precio a Luka Jovic ante el interés del AC Mian

Luego de tres meses de crisis sanitaria por el coronavirus, tanto España como Italia retomaron el fútbol con el reinicio de LaLiga Santander y la Serie A, respectivamente. Por ello, varios equipos ya buscan reforzarse de cara a lo que será la siguiente temporada y tras la marcha de algunas de sus figuras.

Este es el caso de AC Milan, equipo que parece contar con la salida casi segura de Zlatan Ibrahimovic a final de temporada por lo que ya estaría en búsqueda de su reemplazante. Al parecer el elegido por el equipo rossonero sería el delantero de Real Madrid, Luka Jovic.

El atacante serbio llegó a La Casa Blanca a inicios de la presente temporada procedente del Frankfurt de Alemania con el pesado encargo de tratar de reemplazar a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, sus constantes lesiones e irregular nivel hicieron de Jovic un jugador prescindible para la directiva de Florentino Pérez.

No obstante, Real Madrid busca recuperar gran parte de los 60 millones que habría pagado por el atacante de 21 años tazando su ficha entre 45 y 50 millones de euros ante el deseo de Milan por volver a juntar a Jovic con Rebic con quien ya compartió equipo durante su etapa en Frankfurt.

AC Milan evalúa otras posibilidades para su traspaso

En Italia, solo Juventus podría pagar los 50 millones de euros que pide Real Madrid por el fichaje de Luka Jovic. Por ello, Milan ya planea una manera diferente de hacerse con los servicios del delantero serbio de 21 años.

Y es que OK Diario aseguró que la directiva rossonera evalúa solicitar el préstamo del jugador por dos años debido a su poca participación en el equipo de Zinedine Zidane. Eso sí, esta chance no contemplaría la opción de compra obligada y también una considerable rebaja en el salario de Luka Jovic que en la actualidad no podría ser costeado por Milan.