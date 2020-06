Champions League y Europa League [GUÍA] conoce los nuevos formatos, sedes, fechas y todo sobre sus finales

La Champions League y Europa League ya tienen fecha de retorno. La competencia por la 'Orejona' se disputará a una 'Final a 8' en Lisboa como nueva sede de la final a puertas cerradas. A continuación conoce los formatos, fechas y local que tendrán las dos competencias a nivel de clubes en Europa.

1. Champions League

Conoce todos los detalles sobre cómo se definirá la Champions League a continuación.

¿Qué formato tendrá la Champions League?

La Champions League tendrá una edición atípica. Será a puerta cerrada en un formato 'Final a 8'. ¿Qué significa? Que todos los clasificados a cuartos de final se enfrentarán a partido único en busca del título.

Clasificados a cuartos de final y duelos restantes de octavos

Es importante recordar que París Saint-Germain, Atlético de Madrid, RB Leipzig y Atalanta son los equipos ya clasificados a cuartos de final de Champions League.



Quedaron restantes el Manchester City vs Real Madrid, Barcelona vs Napoli, Bayern Múnich vs Chelsea y Juventus vs Olympique Lyon. Al respecto, la UEFA dispuso que, en un principio, estos partidos se disputen en los estadios inicialmente previstos a partir del 7 de agosto. Los clasificados de cada llave se unirán al grupo de la 'Final a 8'.

¿En qué fechas se disputará la Champions League?

Los partidos restantes de octavos de final: desde el viernes 7 al sábado 8 de agosto.

Los cuartos de final se disputarían, en un principio, desde el miércoles 12 al sábado 15 de agosto.

Las semifinales se realizarían del martes 18 al miércoles 19 de agosto.

La gran final de Champions League será el domingo 23 de agosto.



¿Por qué hasta agosto? Se disputará recién cuando hayan concluida todas las ligas de Europa. En ese sentido, la Serie A recién finalizará el 2 de agosto y, por lo tanto, no se podrá disputar antes la Champions League.

¿Dónde se jugarán los partidos de Champions League?

Estambul ya no acogerá la final al renunciar a que se dispute la final a puerta cerrada por el brote de coronavirus. De esta manera, la UEFA terminó por elegir a Lisboa como la nueva anfitriona. Los partidos de la 'Final a 8' se realizarán en los estadios Da Luz (Benfica) y el Alvalade (Sporting Lisboa).



Así, salvo los duelos restantes de Champions, todos los partidos se disputarán en Portugal -un país que no fue tan afectado por el coronavirus en comparación a otros de Europa- y la final única será el 23 de agosto en el Estadio da Luz.

2. Europa League

En tanto, la Europa League tendrá un formato simillar que la Champions League, con partidos únicos desde cuartos de final hasta la final.



Restan disputarse los duelos de vuelta de seis eliminatorias de octavos de final -a excepción del Inter vs Getafe y Roma vs Sevilla, cuyos partidos de ida no se disputaron-, tras lo cual los ocho cuartofinalistas jugarán todos sus partidos en Alemania.

¿Cuál será la nueva sede de Europa League?

Alemania acogerá los partidos de Europa League en cuatro ciudades (Duisburgo, Gelsenkirchen, Düsseldorf y Colonia). Además, la gran final ya no será en Gdansk (Polonia), sino que se realizará en el estadio Rhein Energie de Colonia.

¿Cuándo se disputará la gran final de Europa League?

El duelo final de la Europa League tendrá lugar el viernes 21 de agosto, con lo cual se disputará dos días antes que la Champions League. Todos los partidos serán a puertas cerradas.

3. La Supercopa de Europa



Es importante que los campeones de Champions League y Europa League se enfrentarán en la Supercopa de Europa, que tendrá como sede en Budapest el próximo 24 de septiembre, aunque ello deberá ser ratificado por la UEFA dado que puede coincidir con el inicio de la nueva temporada de las ligas.