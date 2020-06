Liverpool: la lista de jugadores que Jürgen Klopp dejará partir para la próxima Premier League [VIDEO]

La Premier League está de regreso tras la pandemia del coronavirus, con un acuerdo que se dio en busca de no afectar más la economía de los clubes. El Liverpool, a pesar de su auge local e internacional, también se ha visto mermado en este aspecto y por ello buscan aligerar el plantel.

Jürgen Klopp ha sido el gran artífice del actual éxito del Liverpool y cuenta con una base importante de jugadores para su once inicial, además de jugadores que ingresan seguido. No obstante, en ocasiones es notoria la diferencia y esto significa un problema en una temporada larga.

Ante estas circunstancias, el entrenador busca liberar a los jugadores con los que ya no cuenta en su proyecto, logrando así dinero fresco para el fichaje de futbolistas acordes a su necesidad. Diario AS ha revelado una nómina con los nombres de quienes no seguirían siendo ‘Reds’.

Esta lista negra tiene a Dejan Lovren, Adam Lallana, Xherdan Shaqiri y Divock Origi. Todos estos futbolistas mantienen regularidad en su desempeño, pero no lograron ganarse un puesto de titular en el Liverpool y su salida puede significar una buena inyección económica.

Divock Origi, por su juventud y gol, es el que tiene mayor valor para una venta a algún club de la Premier League o a otra de las grandes ligas. En tanto, entre los nuevos valores, Marko Grujic y Harry Wilson, cedidos en Herta de Berlín y Bournemouth respectivamente, acelerarían un traspado.

En caso el Liverpool logre resultados positivos en las transacciones que busca, ya tienen dos nombres en la lista de fichajes. El mediocampista Rubén Neves y el extremo Adama Traoré, ambos del Wolverhampton, son del gusto de Jürgen Klopp, pero no serán baratos.