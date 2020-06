James Rodríguez confirmó que el Real Madrid no lo quiso vender al Atlético

James Rodriguez ya se veía de rojiblanco hasta que estalló una bomba en Nueva Jersey: el Atlético de Madrid aplastó por 7-3 al Real Madrid en el primer derbi en América. Ahora bien, más allá del resultado anecdótico, el gran perjudicado fue el volante colombiano.

Y es que el Real Madrid estaba sopesando la posibilidad de traspasar a James, pero la humillante derrota por el Atlético hizo que la dirigencia 'merengue' cerrara esa opción debido a su negativa de reforzar a un rival directo en su lucha por conquistar los títulos de LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Ahora bien, casi un año después, James Rodríguez rompió su silencio y aceptó la desazón que le dejó que el Real Madrid no aceptara la oferta del Atlético Madrid, aunque prefiriera no ser específico respecto al nombre del club ansiado.

"Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó. Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo", detalló el volante colombiano en una entrevista con 'Gol Caracol'.

En ese sentido, James Rodríguez reveló que no le interesó mucho la posibilidad de ir al Napoli más allá del interés de Carlo Ancelotti. "También hubo una oferta de Italia, pero no me convenció porque sentía que no era buena", confesó.

Lo que sí trascendió poco y James develó fue el deseo 'merengue' de traspasarlo al fútbol asiático. "En su momento mi representante Jorge Mendes me dijo que el Real Madrid lo había llamado, que tenían una propuesta de China; yo le dije que a China no voy por más que ellos (Real Madrid) quieran. No estaba preparado para irme a China porque siento que puedo dar mucho más fútbol en Europa", sentenció.

No quiso seguir en el Bayern Múnich

El jugador del Real Madrid reveló que no quiso seguir en el fútbol alemán pese al deseo bávaro. "Estaré eternamente agradecido al Bayern y sobre todo a Jupp Heynckes que sacó de mí un nivel increíble. Bayern Múnich es un club top, pero el que no quiso seguir fui yo", precisó.

"Ellos querían hacer el uso de la opción de compra, pero hablé con un dirigente para que no la hicieran porque no me sentía cómodo y no era feliz. Cuando pasa eso en tu vida tienes que tomar decisiones, ellos lo entendieron perfectamente. En ese momento mi decisión fue esa y no me arrepiento", aseguró.