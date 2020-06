¡Una luz de esperanza! Sergio Agüero dejó abierta la posibilidad de volver a las canchas ante Real Madrid

Si bien anteriormente se mencionaba que Sergio Agüero se perdería el partido de vuelta ante Real Madrid por la Champions League, ahora el propio jugador del Manchester City dejó una luz abierta para su retorno a las canchas luego de su operación a la rodilla por una rotura de meniscos.

"No puedo decir ahora qué va a pasar, pero arrancamos bien: ya pasó la operación... Ahora me quedaré unos días más de rehabilitación en Barcelona. Poco a poco iré ganando fuerza y caminando para después volver a Manchester. Y para la vuelta a las canchas tengo que ver estos diez días cómo va la pierna: puede ser un mes, un mes y medio o dos meses. No hay un tiempo definido", comentó el delantero del Manchester City.

Acto seguido, Sergio Agüero contó los momentos de su lesión. Traté de anticipar una pelota pero sentí un dolor en la rodilla y me tiré al suelo. Cuando veo la pantalla del estadio decía 'revisión de posible penal'. No entendía que había pasado. '¿Me pegaron una patada? Pero si yo me caí solo', decía", explicó.

"Ahí salgo, me revisa el médico y trató de volver a entrar para patear el penal. Cero chances, olvídate. Sentí un ruido en la rodilla. No fue un golpe sino una especie de 'click', como el 'click' del teclado. Un ruido muy similar a eso", agregó el hombre del Manchester City.

Finalmente Sergio Agüero agradeció a los médicos que lo operaron con éxito. "Fue todo muy rápido. Me lesioné el lunes y el martes me hicieron una resonancia en el Manchester City donde salió que había algo roto en la rodilla. El miércoles volé a Barcelona y me atendió el doctor: 'Vení, ponete acá que te miro'. Me acosté en la camilla, me movió un poco la rodilla y se fue. A la hora volvió una enfermera: '¿Ya estás listo? Vamos para el quirófano'", concluyó.