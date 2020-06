Sergio Agüero fue operado en España tras sufrir rotura de meniscos en su rodilla izquierda

El pasado lunes, Manchester City aplastó por 5-0 al Burnley por una nueva fecha de la Premier League. Sin embargo, el resultado del cuadro ciudadano quedó de lado tras confirmarse la gravedad de la lesión de Sergio Agüero quien dejó el campo de juego en pleno partido por un golpe en su rodilla.

Y tras realizarse una resonancia magnética, el propio delantero argentino confirmó en sus redes sociales que sufrió la rotura del menisco externo de su rodilla izquierda y que viajará a España para operarse de inmediato.

Pues bien, esta intervención quirúrgica fue realizada con éxito a cargo del doctor Ramon Cugat quien ya había atendido a Sergio Agüero en el 2018. Como ya es costumbre, el ex Independiente utilizó sus redes sociales para dar a conocer el resultado de su reciente operación.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF