Setién, contundente: "Hablaré con Griezmann, pero no le pediré disculpas"

Ningún partido pudo haber graficado mejor el complejo momento que vive Antoine Griezmann que el Barcelona-Atlético. En un partido en el que pudo haberse lucido, el mediapunta francés fue suplente y apenas jugó 4 minutos ante el equipo en el que era goleador y figura hasta hace un año.

Las críticas no se hicieron esperar hacia Quique Setién, que aclaró que bajo ninguna forma quiso humillar al jugador que le costó 120 millones de euros al Barcelona.

"Es verdad que debería quizás no haberle sacado. No lo he querido humillar. Entiendo que es una dura decisión y el miércoles hablaré con él. No le pediré disculpas porque creo que hice lo correcto y es normal que esté molesto y yo, dolido por él", señaló el DT del Barcelona en una entrevista con 'Movistar LaLiga'.

¿Por qué Griezmann ingresó tan tarde ante Atlético de Madrid? La explicación de Setién en conferencia de prensa. "Entiendo que es duro, pero no le voy a pedir disculpas" declaró. pic.twitter.com/gN4EHcJp2u — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2020

"Le veo bien, pero no pueden jugar todos. Hay que decidirse por uno. Quizás no es lógico sacarlo en el 90' como lo hice, pero siempre piensas que puede hacer algo aunque no le salieron las cosas", abundó Quique Setién.

Más allá de las formas, el técnico del Barcelona sí trató de explicar su razonamiento para no darle ingreso a Griezmann en los minutos previos al tiempo cumplido. "Riqui lo hacía bien, a Luis Suárez siempre hay que tratar de tenerlo en el campo, Leo Messi, igual y no era fácil encontrarle a Antoine un sitio sin desestabilizar el equipo", puntualizó.

Antoine Griezmann fue suplente por segunda vez consecutiva y el Barcelona volvió a ceder puntos. Mientras ante el Celta apenas dispuso de 9 minutos, ante el Atlético apenas jugó los 4 minutos de adición. Ahora, desde el reinicio de LaLiga, el francés apenas ha sido titular en dos de seis juegos y solo en un partido completó los 90 minutos. ¿Sus números? Ningún gol ni asistencia.

¿Por qué no juega Antoine Griezmann con Quique Setién?

El futbolista francés ha sido indiscutible en Atlético Madrid y Francia como mediapunta o segundo delantero en sistemas 4-2-3-1 o 4-4-2, dos sistemas que casi nunca se emplean en el Barcelona. En ese sentido, Griezmann ha tenido que adaptarse a jugar como extremo izquierdo, un puesto en el que no puede relucir sus mejores virtudes futbolísticas. El zurdo es un futbolista que prefiere recibir el balón al pie y que ofrece muy poca profundidad debido a que no es especialmente veloz a diferencia de Ansu Fati o Braithwaite ni tampoco siente ese juego. Así, queda claro lo prescindible que está siendo para Setién. Si aquello no fuera poco, encontrarle acomodo en otra posición en ataque es difícil porque Luis Suárez y Lionel Messi son indiscutibles. Además, para los partidos más vibrantes, el técnico culé está apostando por otros esquemas y futbolistas que le dan mayor control, dinamismo y sorpresa en la volante como Riqui Puig y Arturo Vidal.