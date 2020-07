Asesinan de un balazo al hermano menor de Serge Aurier en Francia

El último domingo, Tottenham consiguió una victoria importante contra el Arsenal en la Premier League, el cual tuvo a Serge Aurier como titular. Sin embargo, horas después, el jugador francés recibió la triste noticia de que su hermano fue asesinado de un balazo en la ciudad de Toulouse.

The Club is deeply saddened to confirm media reports that Serge Aurier’s brother passed away in the early hours of this morning.



Everybody at the Club sends their sincerest condolences to Serge and his family. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/NVw0v9OWCR