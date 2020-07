Pep Guardiola tras eliminación en la FA Cup: "Tenemos que mejorar contra el Real Madrid"

Arsenal instaló la preocupación en Pep Guardiola. El equipo de Mikel Arteta apeó al Manchester City de la FA Cup con un triunfo por 2-0 y dejó a su rival con la Champions League como uno de sus pocos consuelos de la temporada.

Y es que más allá de ganar la Copa de la Liga, el Manchester City se quedó sin posibilidades de ganar la Premier League y la FA Cup, por lo que centrará todos sus fuerzas al duelo del 7 de agosto ante el Real Madrid, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

"Sabemos el nivel que hace falta en estas fases de competición. Quizá con esto lo entendemos. En la primera parte no estuvimos bien y sufrimos para jugar a nuestro nivel. No hace falta ser un genio para saber que tenemos que mejorar contra el Real Madrid", admitió Pep Guardiola en conferencia de prensa.

Ahora bien, el DT del Manchester City el tiempo que tendrá para corregir y evitar una eliminación a costa del Real Madrid. ""Tenemos tiempo. Podemos hacerlo, cambiamos algo y lo hicimos. Mentalmente tenemos que ser más agresivos e ir más lejos", sostuvo.

A propósito de la derrota ante el Arsenal, Pep Guardiola aseguró que de lo único que se arrepiente es no haber jugado en la primera parte como en la segunda. "No hemos jugado bien, no estábamos suficientemente preparados. Somos humanos también. El rival jugó bien y a veces esto pasa", sentenció.

¿Qué le queda al Manchester City?

El equipo de Pep Guardiola tendrá dos ensayos antes de enfrentar al Real Madrid: el Watford (V) y Norwich City (L). Aquellos partidos serán claves para mejorar el funcionamiento y probar nuevas alternativas, considerando que no podrá contar con el 'Kun' Aguero por lesión de larga duración.

Cabe destacar que el Manchester City ganó por 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu gracias a los goles de Gabriel Jesus y Kevin de Bruyne. Aparte, Sergio Ramos -el capitán merengue- no podrá estar en la vuelta por expulsión.