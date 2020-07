Patricio Rubio y el otro objetivo que apunta tras fichar por Alianza Lima: "Ser el '9' de Chile" [VIDEO]

Además de la grandeza que significa defender los colores de Alianza Lima, el fichaje de Patricio Rubio compromete otros factores, como lo es una posible convocatoria a la selección chilena.

Patricio Rubio confirmó a LÍBERO que le gustaría ser el “9” del equipo de Reinaldo Rueda y -por qué no- jugar las próximas Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

¿Qué se siente ser el pedido exclusivo del técnico; en este caso de Mario Salas?

-Buenísimo. Por el “profe” me hice delantero, nos conocemos y me tiene mucha confianza. No lo voy a defraudar en Alianza.

¿Qué te llevó a fichar por los blanquiazules?

-Su historia, su grandeza como club. He recibido muchos elogios de hinchas peruanos en Perú y también aquí en Chile. Que se queden tranquilos porque se encontrarán con un jugador maduro; y lo demostraré.

¿A tus 31 años aún tienes la ilusión de tu selección?

- Por supuesto, siempre va a estar. Una de las fuertes razones por las que voy a Alianza es también porque hay una mayor vitrina para el “profe” Reinaldo Rueda, y para estar mucho más en la palestra. Me va a ver mucho más.

¿Por qué crees que Chile se perdió el último Mundial?

-El equipo se desgastó y en las últimas fechas bajó el nivel. Fue una lástima tremenda lo que vivimos en el país cuando quedamos fuera.

Por cierto, te vas a quedar con las ganas de jugar a estadio lleno en Perú...

-Eso también será difícil, pero tocará por esta pandemia. Lo importante, ahora, es que hay todo el apoyo de la hinchada y desde ya lo sentimos. Podemos jugar sin público, pero tenemos atrás una hinchada fabulosa.

Factores importantes del 'Pato' Rubio en Alianza

VIAJE: Aún no está confirmada la fecha de su llegada al país. Alianza y los agentes del jugador hacen lo posible para que sea la próxima semana por vuelo humanitario.

CONTRATO: El chileno jugará en La Victoria por una temporada y media (hasta el 2021). Podría renovar en enero del próximo año si cumple con los primeros objetivos.

GOLES: Rubio viene de marcar dos tantos en ocho partidos disputados con Everton. Con la U. de Concepción, en el 2019, anotó 10 goles en 27 encuentros. En total suma 144.

ENTREVISTA - DIARIO LÍBERO [FACEBOOK]