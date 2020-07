Jefferson Farfán, con grandes posibilidades de renovar con Lokomotiv Moscú

Jefferson Farfán es uno de los temas del momento en el Lokomotiv Moscú. El delantero peruano acabó contrato con el club ruso y más allá de los rumores, desde la dirigencia del 'Loko' no hay un pronunciamiento oficial sobre el futuro del héroe del título local del 2018.

"Me cuentan que en un par de días podría haber novedades sobre el futuro de Jefferson Farfán. No me parecería descabellado que continúe en Lokomotiv", aseguró Martín Álvarez, periodista de la cadena RT, al programa 'Barrio Fútbol'.

"Hay diálogo en Lokomotiv sobre la renovación de Jefferson Farfán. Para mí está en un 50-50", abundó el comunicador argentino.

En ese sentido, Álvarez remarcó que las informaciones que aseguraban que Farfán no iba a renovar en el Lokomotiv Moscú provenían de "un medio que no es muy serio".

Según el portal Metarating, la dirigencia del Lokomotiv no estaba de acuerdo con la renovación del peruano debido a que estaba por cumplir los 36 años, además de su estatus de extranjero y alto salario.

Cabe destacar que Jefferson Farfán recién pudo volver a jugar con el Lokomotiv Moscú hace un par de semanas tras superar una grave lesión de rodilla sufrida en la pasada Copa América.

En los tres juegos que le tocó jugar, Farfán colaboró con un gol y aportó para que el Lokomotiv logre el boleto directo a la fase de grupos de la Champions League 2020-21.

Jefferson Farfán en Lokomotiv Moscú

El delantero peruano llegó al Lokomotiv Moscú a principios de 2017 y fue clave para que su club gane la tercera liga de su historia en el 2018 con goles y buenas actuaciones. Además, logró dos títulos de Copa de Rusia y una Supercopa de Rusia.