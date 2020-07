Fuenlabrada confirma 28 casos positivos donde juega el peruano Jeisson Martínez

Terrible momento el que atraviesa el Fuenlabrada que pasó de luchar por el ascenso a LaLiga a estar confinado por casos positivos para coronavirus. Y es que, en las últimas horas, el club donde milita el futbolista peruano, anunció 12 nuevos casos y con ello ya son en total 28 los que están infectados de COVID-19.

"Queremos expresar nuestro profundo dolor y preocupación por los resultados de los últimos test PCR realizados que señalan un total de 28 positivos en el CF Fuenlabrada", señala una parte del comunicado que emitió el club donde juega Jeisson Martínez.

Fuenlabrada, equipo que lucha por conseguir el ascenso tiene un encuentro pendiente ante Deportivo La Coruña. Partido fue suspendido debido a los varios casos positivos que presentó el club de la ciudad de Madrid.

Todo el plantel de Fuenlabrada está en confinamiento a causa del coronavirus, pero lo que más preocupa a las autoridades es que algunos futbolistas trataron de regresar a Madrid exponiendo la salud de los demás. Tenían intención de coger el avión y por parte de la Xunta se les dijo que no pueden abandonar el hotel. Están confinados y no pueden salir de sus habitaciones. Están obligados a guardar esa cuarentena como cualquier ciudadano que se encuentre en la misma situación. Algunos preguntaron si podían marcharse y se les dijo que no", explicó Inés Rey, Alcaldesa de La Coruña.

Fuenlabrada confirma nuevos casos positivos - Comunicado

Desde el CF Fuenlabrada queremos expresar nuestro profundo dolor y preocupación por los resultados de los últimos test PCR realizados que señalan un total de 28 positivos en el CF Fuenlabrada.

Hay un total de 12 nuevos casos. Cuatro de los nuevos casos están en Madrid y no tuvieron ningún contacto desde el partido ante el Elche el pasado 17 de julio. Los otros ocho nuevos casos llevan dando negativo desde el sábado 18 y, pasado ocho días y pese a estar aislados en sus habitaciones los últimos seis días, hoy los resultados han dado positivo. Además, entre los 12 nuevos casos había dos personas con anticuerpos al haber pasado ya la enfermedad y, sin embargo, han dado positivo en este último test.

Estamos evaluando las medidas a tomar ante la situación que estamos viviendo y en el día de hoy iniciaremos los contactos con LaLiga.

Informar, además, de que el jugador hospitalizado ayer sigue ingresado, estable y con sintomatología no grave derivada de la COVID-19.