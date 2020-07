Zlatan Ibrahimovic: "¿Crees que estoy acabado? Déjame decirte que solo estoy calentando"

El delantero del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, se manifestó sobre su posible retiro en el cuadro rossonero. Fiel a su estilo, el sueco decidió ironizar sobre su veteranía: afirmó que es un calentamiento las buenas actuaciones que sostiene a sus 38 años.

"Así que piensas que estoy acabado, que mi carrera acabará pronto. No me conoces, he tenido que luchar, nadie creía en mí, así que tuve que creer yo en mí mismo", indicó Zlatan Ibrahimovic a través de sus redes sociales.

"Había gente que quería destruirme, pero solo me hicieron más fuerte, más listo. ¿Y crees que estoy acabado? Solo tengo una cosa que decirte. No te gusto porque no soy tú. Soy Zlatan Ibrahimovic y solo estoy calentando", agregó.

I'm just warming up pic.twitter.com/7GLlrCIG4a — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 25, 2020

Zlatan Ibrahimovic arribó a AC Milan a principios de temporada procedente de LA Galaxy de la Major League Soccer. Su fichaje fue puesto en duda debido a su edad, sin embargo, ha demostrado que todavía continúa con la mecha encendida: 7 goles en 16 partidos.

Su vuelta sucedió luego 8 años: defendió la camiseta del cuadro italiano en la temporada 2010 hasta 2012. A la campaña siguiente pasó a las filas del PSG, Manchester United y LA Galaxy. Lleva en su haber más de 300 goles en casi 500 duelos.

Este buen momento de Zlatan Ibrahimovic se debe a gran parte a la confianza brindada por Stefano Pioli. El estratega le ha devuelto la estirpe ganadora a AC Milan y fue recompensado: la dirigencia decidió renovarle la confianza por una temporada más.