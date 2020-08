¿Estará Luis Abram? Manuel Pellegrini solicitó tres fichajes prioritarios para el Real Betis

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha solicitado tres fichajes prioritarios con miras al inicio de la próxima temporada. Los puestos que ha solicitado el 'Ingeniero' son: un portero, un defensa central y un extremo.

Según la información de Marca, no serían las únicas incorporaciones para la campaña 2020/21, pero si los que deberán de ser atendidos. Pellegrini confía en lo que ha encontrado en Real Betis, cree que puede sacarle el máximo rendimiento a varios jugadores.

Sin embargo, su experiencia le indica que necesita variantes para encontrar un plantel equilibrado y mixto. Más aún si se tiene en cuenta que el calendario ha cambiado y algunos partidos serán desarrollados de manera continúa.

¿Luis Abram es opción para el estratega chileno? El medio español indica que el Betis busca cubrir el espacio dejado por Zouhair Feddal, jugador marroquí que tiene todo sellado para irse al Sporting de Portugal. Las cualidades que busca para la zona central son de un jugador "físico y contundente".

Las informaciones que llegan desde Argentina y España ubican a dos jugadores en la órbita del Real Betis: Lucas Martínez Quarta y Luis Abram. Ambos poseen la misma edad (24 años) y presentan las mismas características: el argentino tiene 1.80 m, mientras que el nacional 1.81 m.

El conjunto español evalúa detenidamente este panorama ya que el precio del 'che' es de 10 millones de euros, mientras que la del ex Sporting Cristal de 5 millones (aunque Vélez solicita 8 millones de euros). De momento, no hay nada oficial, así lo indicó el presidente del 'Fortín'.

"No tuvimos ninguna oferta por Thiago Almada. Ni del Leeds ni de nadie. Lo mismo me pasa con (Luis) Abram. Me llaman medios peruanos y ya lo vendieron mil veces, pero a nosotros no llegó nada", indicó Sergio Rapisarda.