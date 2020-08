Mauricio Pochettino sobre Barcelona: "En la vida nunca se sabe que pasará"

Mauricio Pochettino es uno de los entrenadores que con el pasar de los días su futuro se hace más incierto a pesar de tener grandes posibilidades de dirigir a distintos clubes. El argentino nuevamente fue puesto como opción en Barcelona y está vez no lo descartó.

Hace dos años el estratega también fue consultado sobre esa opción, pero su cariño por Espanyol, clásico rival de Barcelona acompañó con unas declaraciones pocas afortunadas. "Antes de dirigir ahí me iría a mi granja".

"Hay que explicarlo bien. Estuve en Barcelona ese año y me encontré con Bartomeu en un bar. Nos saludamos porque llevábamos los hijos al mismo colegio y estuvimos cinco minutos de cháchara. Eso generó un rumor que hizo saltar alarmas porque había más equipos que nos querían, y cuando me preguntaron quise zanjarlo de forma drástica; no quise faltar al respeto al Barcelona", expresó.

Hoy con algunos años y sin algunas ataduras sentimentales no descarta las posibilidades que el camino de dirigir pueden abrir ante las innumerables consultas sobre su llegada a Barcelona.

"Se pueden decir las cosas de forma diferente. El Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe qué pasará", señaló.