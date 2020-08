Los secretos de Marcelo Bielsa contado por Roberto Ayala: ¿Por qué renunció a la Selección Argentina?

El argentino Marcelo Bielsa sigue recibiendo elogios por el ascenso a la Premier League que logró con el Leeds United. Esta vez el técnico fue alabado por su ex 'pupilo' de la Selección Argentina, Roberto Ayala.

El ex zaguero analizó lo que significó Marcelo Bielsa para él y contó detalles de su sorprendente salida cuando había conseguido la medalla de oro con la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

"Ha calado muy hondo en muchos de nosotros. En mi caso, en lo personal, fue el entrenador que me hizo rendir o tener un nivel muy alto en cada partido", señaló Ayala en una entrevista con 'Infobae'.

"Mediante la palabra, mediante saber buscar el punto en donde al jugador se le toque la fibra. Sabía un poquito de cada uno, de cómo veníamos, de dónde veníamos, de cómo éramos. Entonces hablaba como un entrenador de barrio, como si nos estuviera hablando el entrenador que teníamos en el barrio. Eso hacía que encontrara respuestas en todos sus futbolistas", explicó el argentino respecto a una de las mejores cualidades del 'loco' Marcelo Bielsa.

"Su apodo no es porque hace cosas diferentes, él hace cosas para mejorar a sus futbolistas. Ese es el entrenador que sirve, el que siento, y el que me gustaría ser. Me gustaría ser un entrenador que mejore al futbolista, que el futbolista se acuerde de vos porque le mejoraste algo, le diste alguna herramienta, le dijiste algo que le podía hacer cambiar su juego. Ése es el que vale, no el que solamente gana y no te deja nada. Está bueno ganar, todos jugamos para ganar. Pero también, en cierto modo, tenemos que educar y ayudar. Y Marcelo lo hizo", continuó hablando el ex defensa de la Selección Argentina.

Por último, Ayala analizó lo sucedido en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. "Fue una decisión que en ese momento dije que no la compartía pero que sí la respetaba; porque bueno, por algo él la había tomado. Sin hablar, nunca supe los motivos. Pero nosotros sentíamos que en gran parte a la AFA se le iba algo importante. Un hombre importante, que podía hacer crecer muchísimo más la estructura de nuestra Selección", concluyó.