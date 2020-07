Sergio Romero es la principal opción para ser el portero de Leeds por recomendación de Bielsa

Marcelo Bielsa viene planificando lo que será la próxima temporada de Leeds United en la Premier League. El 'Loco' deberá de suplir un puesto muy delicado: Kiko Casilla, fundamental en el ascenso, no continuará en la escuadra.

Es por ello que The Sun ha informado que el ex entrenador de la selección argentina apelaría a la experiencia de un histórico de la 'Albiceleste' para proteger la valla: Sergio Romero, quien no tiene la trascendencia necesaria en el Manchester United.

'Chiquito' deberá de evaluar si decide dejar Old Trafford para iniciar una aventura en el 'nuevo Benjamín' de la máxima división de Inglaterra. Su contrato con los 'Diablos Rojos' termina en junio de 2021 y tras cuatro temporadas siendo suplente de David De Gea, parece no tener más lugar en el equipo de Solskjaer.

El guardameta de 33 años, que también pasó el fútbol holandés, deberá de decidir lo más pronto posible ya que en Leeds United cuentan con un plan B por sugerencia también de Marcelo Bielsa.

Emi Martínez, también portero argentino, es del agrado del ex DT de Newell's debido a que cuenta con experiencia en la Premier League. Terminó atajando en la recta final de la temporada con Arsenal y eso supone un problema.

Sucede que Mikel Arteta lo ha preferido en lugar del alemán Bernd Leno, quien a sus 28 años no ha presentado la regularidad esperada. El ex arquero de Independiente sería de las grandes apuestas del DT español con miras a la próxima temporada.