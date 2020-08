Partidos de HOY domingo 9 de agosto: programación TV, horarios y canales

Partidos de hoy domingo 9 de agosto EN VIVO. Se juega el Brasileirao y demás ligas importantes del mundo. Revisa la agenda deportiva. Flamengo enfrenta al Atlético Mineiro y Nacional choca ante Peñarol por la liga uruguaya.

Gran parte del Brasileirao se juega este domingo. Flamengo choca ante el Atlético Mineiro y Grêmio recibe la visita el Fluminense en Porto Alegre.

Liga uruguay

Liga como la Uruguaya, Paraguaya y Colombiana también se juegan. En los partidos más importantes están; Deportivo Cali vs Atlético Nacional, Sportivo San Lorenzo vs Guaraní y Nacional vs Peñarol.

A continuación revise toda la agenda de partidos más importantes para este domingo 9 de agosto.

PROGRAMACIÓN COMPLETA DOMINGO 9 DE AGOSTO

Brasil - Brasileirão

14:00 horas Flamengo vs Atlético Mineiro | Fanatiz Brasileirão, Bet365, SporTV, Globo

14:00 horas Santos vs RB Bragantino | Fanatiz Brasileirão, Bet365, Premiere FC

14:00 horas Goiás vs São Paulo | Fanatiz Brasileirão, Bet365, Premiere FC

17:00 horas Grêmio vs Fluminense | Fanatiz Brasileirão, Bet365, SporTV, Premiere FC

Colombia - Primera A

Por anunciarse Deportivo Pasto vs Cúcuta Deportivo | Fanatiz International, Win Sports+

Por anunciarse La Equidad vs Alianza Petrolera | Fanatiz International, Win Sports+

Por anunciarse Jaguares de Córdoba vs Deportivo Pereira | Fanatiz International, Win Sports+

Por anunciarse Boyacá Chicó vs Millonarios | Fanatiz International, Win Sports+

Por anunciarse Deportivo Cali vs Atlético Nacional | Fanatiz International, Win Sports+

Por anunciarse Medellín vs América de Cali | Fanatiz International, Win Sports+

Por anunciarse Santa Fe vs Patriotas Boyacá | Fanatiz International, Win Sports+

Por anunciarse Once Caldas vs Junior | Fanatiz International, Win Sports+

Por anunciarse Deportes Tolima vs Rionegro Águilas | Fanatiz International, Win Sports+

Por anunciarse Atlético Bucaramanga vs Envigado | Fanatiz International, Win Sports+

Paraguay - Primera División

15:00 horas Sol de América vs River Plate | Bet365

17:30 horas Sportivo San Lorenzo vs Guaraní | Bet365

Uruguay - Primera Division

9:15 horas Boston River vs Wanderers | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

13:00 horas Nacional vs Peñarol | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

Venezuela - Primera División

15:00 horas Gran Valencia vs Metropolitanos

15:00 horas Atlético Venezuela vs Mineros de Guayana

15:00 horas Yaracuyanos vs Monagas

15:00 horas Carabobo vs Estudiantes Mérida

15:00 horas LALA vs Zulia

15:00 horas Deportivo Lara vs Aragua

15:00 horas Zamora vs Deportivo Táchira

15:00 horas Portuguesa vs Deportivo La Guaira

15:00 horas Caracas vs Trujillanos

CANALES DEPORTIVOS

Revisa los canales para que puedas ver los partidos de domingo 9 de agosto.

DIRECTV SPORTS

- 600

- 610

- 612

- 614

- 683

ESPN

- 621

- 625

- 626

FOX SPORTS

- 604

- 608

- 609