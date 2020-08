Dani Alves estalló en redes sociales tras escándalo: "¡La vida es lo más importante!"

Tras haber asistido al Estadio Hailé Pinheiro junto al Sao Paulo para el partido ante el Goiás, pactado por la primera fecha del Brasileirao, y haber esperado hasta que se decretó la suspensión del encuentro, Dani Alves no aguantó más y estalló a través de su Instagram, en donde envió un fuerte mensaje hacia los altos mandos del fútbol brasileño.

Este 9 de agosto ocurrió un hecho que sorprendió a todo el mundo del deporte, ya que el duelo entre el Sao Paulo y Goiás se suspendió debido a que 10 jugadores del cuadro donde milita Kevin Quevedo dieron positivo al coronavirus. No obstante, lo que más indignó a los futbolistas paulistas, fue que ya se encontraban en el campo esperando al rival.

Por ello, el exdefensor del Barcelona, Dani Alves, realizó una publicación a través de sus redes sociales criticando la mala gestión de los directivos. “Me gustaría decir que lo que pasó hoy es inaceptable. No es por irresponsabilidad que tengamos que vivir el tipo de cosas a las que estuvimos expuestos hoy”, inició el futbolista.

“¡O creamos conciencia y somos profesionales, o es una pérdida de tiempo lo que estamos haciendo! Si la vida es lo más importante, ¡el resto no tiene sentido! ¡Gracias por nada!”, fueron las fuertes palabras que utilizó el lateral del Sao Paulo.

Finalmente, recordemos que el mismo cuadro paulista también e expresó a través de su cuenta de Twitter, apoyando la suspensión del encuentro. "São Paulo expresa su apoyo e informa que está de acuerdo con la decisión de posponer el partido de este domingo, en Goiânia. No hay nada más importante, en este momento, que preservar la salud y reflejar la importancia del cuidado para la sociedad", expresó el club.

O São Paulo manifesta apoio e informa que está de acordo com a decisão de adiamento do jogo deste domingo, em Goiânia. Não há nada mais importante, neste momento, do que preservar a saúde e refletir à sociedade a importância dos cuidados.