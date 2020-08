Sao Paulo vs. Goias fue suspendido porque equipo de Quevedo registró 10 casos de coronavirus

De no creer. El encuentro entre Goias de Kevin Quevedo contra Sao Paulo pactado para este domingo por la primera fecha del Brasileirao, fue suspendido a última hora por la presencia de 10 casos positivos de coronavirus en el equipo del delantero nacional.

El hecho ha causado la sorpresa en toda Sudamérica y el mundo puesto que los jugadores de Sao Paulo ya se encontraban en el campo de juego junto con la terna arbitral. En ese momento, las autoridades del torneo anunciaron la suspensión del cotejo a minutos de iniciar el mismo.

Los jugadores visitantes no sabían que era lo que pasaba, incluso las cámaras de la transmisión oficial mostraban a Dani Alves conversando con el juez principal como pidiendo explicaciones de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, con el correr de los minutos, el plantel tricolor entendió el motivo y se retiró del campo de juego asimilando la decisión.

O São Paulo manifesta apoio e informa que está de acordo com a decisão de adiamento do jogo deste domingo, em Goiânia. Não há nada mais importante, neste momento, do que preservar a saúde e refletir à sociedade a importância dos cuidados. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 9, 2020

Además, las redes sociales de Sao Paulo respaldaron esta decisión afirmando que lo primero es cuidar la salud e integridad de todos los jugadores e implicados en este Brasileirao.

"São Paulo expresa su apoyo e informa que está de acuerdo con la decisión de posponer el partido de este domingo, en Goiânia. No hay nada más importante, en este momento, que preservar la salud y reflejar la importancia del cuidado para la sociedad", señalaron.

Kevin Quevedo no fue considerado para este partido

Por otro lado, el ex Alianza Lima, Kevin Quevedo, no fue convocado para este partido por el entrenador Ney Franco. El atacante nacional ha sido parte de los encuentros de preparación de su actual club, pero parece que no termina de convencer a su técnico.