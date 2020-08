Real Madrid prepara la revolución: los jugadores que dejarían el club

Real Madrid terminó la temporada con más dudas que certezas. A mando de Zidane, el cuadro español ganó LaLiga (con una racha de victorias y demostrando solvencia defensiva) y la Supercopa de España. Sin embargo, los blancos no pudieron superar al Manchester City y quedaron eliminados de la Champions League en los octavos de final.

La imagen que dejó el Real Madrid en Inglaterra es de preocupación. Zidane no encontró repuestas tácticas y se vio superado por los 'ciudadanos' en varios pasajes del partido. Los referentes nos aparecieron y perdieron balones en salida. Hazard es la estrella que le cuesta brillar y no es la solución a los problemas en el ataque. El belga llegó como el reemplazante de Cristiano Ronaldo, pero hasta el momento no encuentra su mejor nivel.

En la planificación para lo que significará la temporada 2020-2021, la directiva merengue se encuentra estudiando la posibilidad de realizar una revolución deportiva. Por la pandemia del coronavirus, el club se vio afectado en sus ingresos económicos y no estarían en condiciones de realizar exorbitantes pagos.

FOTO: EFE

Según los medios Infobae, el club español viene contemplando la opción de 'hacer caja' prestando a sus figuras. Zidane dejó abierta la posibilidad de no continuar en el banquillo blanco. El francés llegó al Real Madrid para salvar la temporada y cumplió.

El técnico francés pidió la salida de Gareth Bale, Mariano y James Rodríguez. Zidane fue claro en no contar con ellos y el club ya viene gestionando el futuro de los jugadores. El galés mostró su deseo de continuar con los blancos y cumplir su contrato.

FOTO: EFE

Por su parte, James Rodríguez ya viene negociando con diversos clubes y en los próximos días podría definir su futuro. El volante tiene un año más de contrato, pero el Real Madrid lo quiere ceder para conseguir ingresos económicos.

Mariano, Luka Jovic, Brahim son los jóvenes que pueden dejar la institución para conseguir sumar minutos en otros equipos. El delantero llegó como reemplazante de Benzema, pero cada vez que le tocó jugar no fue la solución a los problemas y tiene ofertas de varios equipos europeos.

Toni Kroos, Isco y Marcelo son piezas importantes para Zidane y se ganaron el cariño del madridismo, pero la necesidad de conseguir dinero, la directiva viene analizando ofrecer su carta pase como parte de las negociaciones. El volante alemán mostró su deseo de retirarse del fútbol vistiendo la camiseta del Real Madrid. El brasileño es uno de los referentes del club y quiere continuar en su 'casa'.