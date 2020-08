Lionel Messi y el día que demostró ser la futura estrella del fútbol mundial [VIDEO]

Ante uno de los rivales más poderosos y la atenta mirada de 90 mil personas, un joven Lionel Messi de solamente 18 años debutó como titular en el Camp Nou y dejó en claro que estaba predestinado a grandes cosas en el fútbol.

Barcelona enfrentó a la Juventus de Fabio Capello por el Trofeo Joan Gamper y, si bien el cotejo terminó a favor de los 'bianconeris' en la tanda de penales, todos los reflectores se fueron con el niño argentino que esa noche había maravillado al mundo entero con su inalcanzable talento.

“Nunca había visto a un jugador con tanta calidad a esta edad y con esa personalidad con una camiseta tan importante. Messi es un gran campeón, puede hacer lo que quiera con el balón en los pies”, dijo post partido el DT italiano.

Su deleite fue tanto que le pidió a Frank Rijkaard el préstamo de Lionel Messi. “A los 25 minutos de partido me le acerqué a y le pedí la cesión de Messi para la Juve. Sabía de algunos problemas burocráticos y pensaba que no podía empezar la temporada en Barcelona. Entonces se me ocurrió llevármelo a Turín, pero Frank me respondió que en tres o cuatro meses estaría todo arreglado, que Leo podría jugar con el Barça”, añadió.

Revive la actuación de Lionel Messi en el 2005 en un video de YouTube

En ese entonces habían dudas sobre la presencia de Lionel Messi en el primer equipo 'culé', pero luego de aquella exhibición se ganó merecidamente su lugar. El resto de la historia ya la conocemos: campeón de todo en España y Europa.