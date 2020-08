Messi se va del Barcelona EN VIVO últimas noticias y reacciones sobre el impactante anuncio de Lionel

Lionel Messi se va del Barcelona HOY llegó la noticia que muchos creían lejano hace un tiempo. El delantero argentino ha conmocionado al mundo del fútbol al anunciar que dejará, tras 17 temporadas, al cuadro 'culé'. A continuación, revisa todas las noticias EN VIVO relacionadas a esta bomba.

3:50 p.m. TyC informa que el presidente Josep Bartomeu habría presentado su dimisión ante el caos ocasionado tras la salida de Messi.

3.25 Reunión de urgencia en el Camp Nou ante la decisión del Barcelona. A la par se realizan protestas en los exteriores.

2.45 p.m. Sique Rodríguez, perdiosta del programa El Larguero, da información de último momento. El Barcelona le ha devuelto el fax a Messi y le pide retirarse en el club.

2:18 p.m. El estadista MisterChip y una comparación con otras leyendas que se fueron en España tras jugra más de 40 clásicos.

2.00 p.m. Hace unos días, Joan Laporta, expresidente del club, había pedido la salida de Bartomeu por el caso Messi. "Si queremos que Messi siga gustando el Bara tenemos que echar a Bartomeu inmediatamente #ViaForaBartomeu".

1.55 p.m. Rio Ferdinand se pronuncia ante la salida de Messi y comparte su emoción ante una posible llegada a la Premier League.

Just heard Frank Lampard is now in for #messi

Some window this if Lamps pulls this off !!