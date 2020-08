¿Por qué Manchester City es el mejor posicionado para fichar a Lionel Messi?

La decisión está tomada y no hay vuelta atrás. Lionel Messi se mantiene firme en su intención de abandonar Barcelona y su destino parece estar asegurado: Manchester City.

Los 'Ciudadanos' son los mejores posicionados para hacerse con los servicios de la 'Pulga' por diferentes razones muy aparte del gran poderío económico que poseen: la sola presencia de Pep Guardiola y Sergio Agüero —que retiró el dorsal “10” de sus redes— es algo que tienen a favor, así como también el estilo de juego que proponen y que no sería nada extraño para el argentino, que además seguirá teniendo la posibilidad de luchar por grandes títulos.

Sin embargo, para que ese sueño se convierta en realidad primero Lionel Messi debe acordar los términos de su salida con el conjunto azulgrana. Si no lo dejan marchar libre, como desea, los ingleses están preparando una oferta irrechazable de 118 millones de dólares más los traspasos de Gabriel Jesús, Bernardo Silva y Eric García por un contrato de dos años con la posibilidad de salir luego del primero.

De momento, lo único confirmado es que Lionel Messi no dará su brazo a torcer así Barcelona le ofrezca cielo, mar y tierra. Siente que ya cumplió su ciclo y que el proyecto deportivo del Manchester City es el más indicado para continuar su exitosa carrera.

Lionel Messi: último intento por retenerlo

Barcelona está ejecutando sus últimos movimientos para tratar de mantener a su estrella Lionel Messi en el club. Ahora, desde Cataluña, informan que Josep Maria Bartomeu está dispuesto a dimitir a su cargo con dos condiciones: que el argentino diga públicamente que el problema de su continuidad es el presidente y que si este se marcha él se quedaría.

No obstante, este polémico recurso de los altos mandos no cambiaría en lo absoluto la postura del "10", que como gesto de buena fe acudirá el lunes 31 al primer entrenamiento azulgrana en la era Ronald Koeman con miras a la temporada 2020/21. Otro que también dirá presente es Luis Suárez en caso no consiga club en las próximas horas.