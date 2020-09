Partidos de HOY miércoles 2: programación TV, horarios y canales

Partidos de hoy miércoles 2 de septiembre EN VIVO. Se juegan los torneos más importantes como el Brasileirao, MLS y la Liga uruguay. El Inter de Porto Alegre y Flamengo tienen acción hoy.

Inter de Porto Alegre sin Paolo Guerrero (lesionado), enfrenta al Palmeiras por la fecha 7. Cuadro "colorado" es el líder del Brasileirao. En total son ocho partidos donde Flamengo también juega ante Bahía de visita.

Uruguay también tiene acción. Por la primera división, se juegan cuatro encuentros donde resalta el duelo entre Peñarol vs Liverpool desde las 18:15 horas.

MLS tiene acción

De otro lado, la MLS tiene programado once partidos donde los peruanos; Pedro Gallese, Raúl Ruidíaz, Alexander Callens y Andy Polo, sostendrán encuentros con sus equipos.

Primer el New England vs New York City de Callens, Nashville SC vs Orlando City de Pedro Gallese, Real Salt Lake vs Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz y LA Galaxy vs Portland Timbers de Andy Polo.

Ecuador también tiene acción. El Nacional vs Emelec se enfrentan y podrás verlo desde la señal de GOL TV.

A continuación revise toda la agenda de partidos más importantes para este miércoles 2 de septiembre.

PROGRAMACIÓN COMPLETA MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

Revisa la agenda deportiva para hoy miércoles 2 de agosto.

Brasil - Brasileirão

17:00 horas Ceará vs Fortaleza | Fanatiz Brasileirão, Bet365, Premiere FC

17:15 horas Goiás vs Corinthians | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

17:15 horas Fluminense vs Atlético GO | Fanatiz Brasileirão, Bet365, SporTV, Premiere FC

18:30 horas Botafogo vs Coritiba | Fanatiz Brasileirão, Bet365, Premiere FC

18:30 horas Atlético PR vs RB Bragantino | Fanatiz Brasileirão, Bet365, Premiere FC

18:30 horas Bahia vs Flamengo | Fanatiz Brasileirão, Bet365, Premiere FC

19:30 horas Palmeiras vs Internacional | Fanatiz Brasileirão, Bet365, Globo, Premiere FC

19:30 horas Santos vs Vasco da Gama | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

Ecuador - Primera A

12:15 horas LDU Portoviejo vs Independiente Del Valle | GOLTV Play, GOLTV Ecuador

14:30 horas Guayaquil City vs Universidad Católica | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

16:45 horas Olmedo vs Delfin | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

19:00 horas El Nacional vs Emelec | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

Uruguay - Primera Division

10:30 horas Cerro Largo vs Torque | GOLTV Play

13:00 horas Rentistas vs Plaza Colonia | GOLTV Play

15:15 horas Wanderers vs River Plate | GOLTV Play

18:15 horas Peñarol vs Liverpool | GOLTV Play

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

18:00 horas Atlanta United vs Inter Miami | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

18:30 horas Cincinnati vs Chicago Fire | Bet365, DAZN, Fox Sports 1, C More Play

18:30 horas Columbus Crew vs Philadelphia Union | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

18:30 horas New York RB vs DC United | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

19:00 horas Houston Dynamo vs Minnesota United | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

19:00 horas New England vs New York City | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

19:30 horas Sporting KC vs Dallas | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

19:30 horas Nashville SC vs Orlando City SC | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

20:30 horas Real Salt Lake vs Seattle Sounders FC | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

21:30 horas Los Angeles FC vs SJ Earthquakes | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

21:30 horas Portland Timbers vs LA Galaxy | ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

CANALES DEPORTIVOS

Revisa los canales para que puedas ver los partidos de miércoles 2 de septiembre.

DIRECTV SPORTS

- 600

- 610

- 612

- 614

- 683

ESPN

- 621

- 625

- 626

FOX SPORTS

- 604

- 608

- 609