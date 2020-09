Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY viernes 4 de septiembre de 2020

Partidos de hoy EN VIVO viernes 4 septiembre UEFA Nations League Italia vs Bosnia Holanda vs Polonia transmisión de fútbol EN DIRECTO con la agenda futbolística emocionante con partidos por la Liga MX Necaxa vs León Tijuana vs Monterrey Liga Pro Ecuador Barcelona vs Mushuc Runa Liga de Uruguay Cerro Largo vs Montevideo City Liga de Paraguay Guaraní vs Sp. Luqueño ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

13.45 horas Italia vs Bosnia Herzegovina - UEFA Nations League

13.45 horas Países Bajos vs Polonia

13.45 horas Escocia vs Israel

13.45 horas Eslovaquia vs República Checa

13.45 horas Noruega vs Austria

13.45 horas Rumanía vs Irlanda del Norte

11.00 horas Lituania vs Kazajistán

13.45 horas Bielorrusia vs Albania

10.00 horas U. La Calera vs Cobresal - Liga de Chile

17.30 horas La Serena vs O' Higgins

15.00 horas Cerro Largo vs Montevideo City - Liga de Uruguay

16.00 horas 12 de Octubre vs River Plate - Liga de Paraguay

18.30 horas Guaraní vs Sp. Luqueño

19.00 horas Mushuc Runa vs Barcelona SC - Liga Pro Ecuador

19.30 horas Necaxa vs León - Liga MX

21.06 horas Tijuana vs Monterrey

21.30 horas Juárez vs Santos Laguna

LIGA DE NACIONES UEFA

La UEFA Nations League continúa con su arranque. En la Liga A habrá duelos interesantes como el Italia vs Bosnia Herzegovina y el Países Bajos vs Polonia. Además, en la Liga B destaca el Escocia vs Israel y Noruega vs Austria.

LIGA DE CHILE

La Jornada 9 de la Liga de Chile sigue en disputa. Unión La Calera buscará una victoria en casa ante Cobresal para convertirse en el único líder de forma transitoria. En tanto, los coleros La Serena y O'Higgins tendrán un duelo clave.

LIGA DE ECUADOR

La Liga Pro de Ecuador inicia en su fecha 11, que tendrá como protagonista a Barcelona SC. El poderoso equipo visita a Mushuc Runa y podría acortar la ventaja de cuatro puntos del líder LDU.

LIGA MX

El Torneo Apertura de la Liga MX sigue en disputa. León de Pedro Aquino busca una victoria sobre Necaza para subir a la punta, misma portura de Monterrey cuando visite a Tijuana. En tanto, el Juárez vs Santos Laguna será un duelo entre equipos de irregular momento.

LIGA DE PARAGUAY

La atractiva Liga de Paraguay arranca con la fecha 18, aunque no tendrá duelos que impliquen a equipos peleando en la parte alta. 12 de Octubre recibe a River Plate, mientras que Guaraní, algo alejado, intentará recortar puntos cuando reciba a Sp. Luqueño.

LIGA DE URUGUAY

El fútbol en Uruguay sigue con su curso con la entrante fecha 10. Montevideo City se mide con Cerro Largo, ambos con 13 puntos, con la intención de acecarse al líder Wanderers (19 unidades).

