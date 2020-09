Italia empató 1-1 ante Bosnia por la Liga de Naciones de Europa [RESUMEN]

Italia no pudo comenzar de buena manera la primera jornada del grupo A de la Liga de Naciones de Europa luego de su empate a uno ante Bosnia en el Artemio Franchi. El equipo dirigido por Roberto Mancini rescató este punto gracias a un gol convertido por Stefano Sensi sobre la segunda parte.

Bosnia supo plantarse bien en el terreno de juego desde los minutos iniciales. Y es que los comandados por Edin Dzeko colocaron una línea de cinco volantes y otra de cuatro defensores dejando al atacante de Roma como única carta ataque.

Esto imposibilitó a Italia a poder encontrar los espacios a pesar de insistir en el juego asociado dejando de lado la pelota larga para Belotti. Así se marchó la primera parte con pocas chances de gol en ambos arcos.

La segunda mitad nos depararía los únicos goles del encuentro. Primero, fue Bosnia que golpeó gracias al gol marcado por Edin Dzeko quien aprovechó un buen pivoteo de su compañero para de media vuelta anotar el primero. Italia entró en trompo durante varios minutos sin poder encontrar la claridad para tentar el empate.

Pero el equipo de Mancini no dio su brazo a torcer y gracias al tanto de Stefano Sensi logró la igualdad a 10 minutos del final. El jugador de Inter contó con la suerte de su lado y logro darle a su seleccionado este importante punto en el arranque de este torneo.

MINUTO x MINUTO | Italia vs. Bosnia en directo vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias en directo del partido entre Italia y Bosnia por la Liga de Naciones de la UEFA.

SEGUNDO TIEMPO

94' Final de la primera parte.

90' Se añaden cuatro minutos más al encuentro.

81' Bonucci saca un pelotazo largo para Insigne que no logra conectar el pase de su compañero.

77' Bosnia completamente replegado en su campo defendiendo el empate.

70' Otra vez Sensi llega bien por la banda derecha y saca un remate que casi vuelve a inflar las redes.

68' ¡GOOOOOOOOOOL DE ITALIA! Sensi aprovecha un buen centro para anotar el 1-1 sobre Bosnia.

56' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE BOSNIA! Dzeko aprovecha un buen pivoteo de su compañero para anotar el 1-0 sobre Italia.

53' Bonucci llegó sobre el área rival y por poco conecta un buen centro desde la izquierda.

52' ¡UFFFFFFF! Dzeko se pierde el primero para Bosnia al perder una clara chance de gol. Se salva Italia.

50' Toca y toca Italia, pero no logra encontrar los espacios en la defensa de Bosnia.

47' Biraghi trepó bien por la izquierda nuevamente y consigue un lateral cerca del área de Bosnia.

¡Arranca la segunda parte!

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

47' Final de la primera parte.

45' Se añaden dos minutos más a esta primera parte.

44' Chiesa pasó completamente solo por la derecha, pero el volante italiano estaba en posición adelantada. Tiro libre para Bosnia.

43' Bonucci sale jugando desde su campo y consigue un tiro libre a favor de Italia.

41' Dzeko pierde una pelota en ataque y genera la contra de Italia.

39' Biraghi pasa por la izquierda, pero la jugada es anulada por posición adelantada.

35' Sensi prueba de media distancia con un remate muy desviado.

33' Acerbi envía una centro, la defensa de Italia rechaza el balón

30' Florenzi se recuperó y continúa con el partido

29' Florenzi se queja de dolor y es atendido por el cuerpo médico

27' Visca pudo anotar el primero para Bosnia. Recibió un pase preciso pero su disparó salió desviado

26' Falta en ataque de Dzeko. Tiro indirecto para Italia

25' Sensi mandó un centro al área, Ibrahim logra controlar el balón sin problemas.

22' Tiro de esquina sin peligro. Italia logró controlar el ataque de Bosnia.

22' Acerbi envió un centro al área, la defensa intercepta el balón. Tiro de esquina para Bosnia

19' Saque de arco para Bosnia

18' ¡UFFF! Insigne es el encargado de ejecutar el tiro libre. El balón pasa cerca de la portería de Italia

17' Tasos pitó falta para Italia. Sunjic derriba jugador italiano y gana un tiro libre peligroso

15' Mal centro de Bosnia, la defensa de Italia controla el ataque del equipo rival.

14' Visca intenta centrar, pero la defensa de Italia rechaza el baló al tiro de esquina

12' Chiesa encuentra los espacios en el área rival y disparó al poste derecho, casi llega el primero de Italia

9' Italia ejecuta el tiro de esquina, Sehic rechaza el balón

9' Bonucci manda un pase cruzado, pero no encuentra receptor. El árbitro señala tiro de esquina para Italia

7' Insigne recibe un pase filtrado pero su disparo se pierde en la portería. Estuvo cerca de anotar Italia.

6' Nicolo Barella envía un centro, pero Sehic logra despejar el balón

4' Bonucci envía un balón lardo a Federuci Chiesa, pero es demasiado fuerte y la pelota sale del campo de juego. Saque de arco para Bosnia

3' Saque de arco para Italia

3' Centro de Hodzic al área de Italia, el balón se pierde en el campo de juego

2' Stefano Sensi pasa a Belotti pero la defensa de Bosnia rechaza el balón

- 1' Comenzó el partido

- ¡Atención! Formación confirmada de Bosnia: Sehic, Cepetic, Sunjic, Sanicanin, Kolasinac, Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak, Visca, Dzeko, Hodzic

- ¡Atención! Formación confirmada de Italia: Donnaruma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti e Insigne.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Italia y Bosnia!

Formaciones confirmadas de Italia vs. Bosnia

Italia: Donnaruma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti e Insigne.

Bosnia: Sehic, Cepetic, Sunjic, Sanicanin, Kolasinac, Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak, Visca, Dzeko y Hodzic.

Italia contra Bosnia

Bosnia será el primer rival de Italia en su camino hacia el título de la Liga de Naciones. El equipo de Roberto Mancini, que clasificó a la Eurocopa con puntaje perfecto (30), aspira a seguir consolidándose y qué mejor con un título de por medio antes del torneo definitivo de selecciones en el Viejo Continente.

Tal cual en la clasificación a la Eurocopa, Bosnia se vuelve a cruzar en el camino de una Italia que reboza confianza antes de enfrentar a un rival al que venció por 2-1 y 0-3 por en el Grupo J.

"Mi objetivo es hacerlo bien en la Eurocopa y el Mundial", aseguró Mancini en la previa del inicio de la Liga de Naciones 2020. "El duelo ante Bosnia y y Herzegovina no será un partido fácil. Entonces, realizaremos una evaluación antes del partido en Amsterdam", añadió.

Holanda será el gran rival a vencer para Italia en busca de ganar el Grupo A1, por lo que se entiende la idea del seleccionador de la 'Azzurra' de realizar una buena puesta en escena frente a Bosnia antes del trascendental duelo del próximo 7 de septiembre en el Johan Cruyff Arena.

Para Bosnia, por su parte, los duelos ante Italia y Polonia significarán una gran preparación antes de encarar el repechaje hacia la próxima Eurocopa.

El equipo de Dušan Bajević rivalizará el próximo 8 de octubre ante Irlanda del Norte en la Ruta B del repechaje. En caso ganar, su rival por un cupo a la próxima Eurocopa será el ganador del Eslovaquia vs Irlanda.

Formaciones probables Italia vs Bosnia

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Barella, Jorginho, Zaniolo; El Shaaraway, Immobile, Bernardeschi.

Bosnia: Sehic; Kvrzic, Bicakcic, Kovacevic, Kolasinac; Cirimot, Pjanic, Saric; Gojak, Dzeko, Visca.

España vs Alemania: ficha del partido

Italia vs Bosnia EN VIVO ¿Cuándo juegan? viernes 4 de septiembre ¿Dónde? Estadio Artemio Franchi ¿A qué hora? 13:45 hora de Lima, Perú ¿En qué canal? ESPN 2 y ESPN PLAY

Italia vs Bosnia: horarios en el mundo

Países Hora Perú 1:45 p. m. Estados Unidos 1:45 p. m. Colombia 1:45 p. m. Chile 2:45 p. m. Argentina 3:45 p. m. España 8:45 p. m. Ecuador 1:45 p. m. Bolivia 3:45 p. m. Venezuela 2:45 p. m. Uruguay 3:45 p. m. Paraguay 2:45 p. m. Brasil 4:45 p. m. México 2:45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de hoy Italia vs Bosnia?

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bosnia-Herzegovina Nova BH, SportKlub 1 Serbia

Brasil Space Brazil, Esporte Interativo Plus

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador ESPN Play Sur

Italia RAI Play, RAI Uno

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Estados Unidos ESPN+, TUDNxtra, TUDN App, TUDN.com

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur