Países Bajos venció por 1-0 a Polonia por la primera fecha del Grupo 1 de la Liga de Naciones

Holanda venció por 1-0 a Polonia y sumó sus primeros tres puntos por el grupo 1 de la primera fecha de la Liga de Naciones UEFA. El cuadro dirigido por Dwight Lodeweges se impuso gracias al gol de Steven Bergwijn quien aprovechó un rebote para anotar.

La partida de Ronald Koeman supone un duro reto para Lodeweges quien deberá de reemplazar el buen trabajo realizado por el ahora entrenador del Barcelona: el ex zaguero decidió partir hacia los brazos del cuadro catalán y en la Federación Holandesa de Fútbol decidieron escoger al citado DT. Y ya presenta algunos cambios.

Ryan Babel fue reemplazado por Steven Bergwijn quien viene tratando de ganarse un espacio en la 'Naranja Mecánica'. La velocidad del jugador de Tottenham Hotspur fue una alternativa en ofensiva debido a su velocidad.

Al frente tuvo a un Polonia que tuvo como único punta a Piatek. El delantero del Hertha Berlín fue absorbido por la férrea marca de Van Dijk y Veltman. Intentó sacarlos de su lugar y ello fue cubierto por De Roon, quien elaboró un buen táctico en favor de los locales.

Esta victoria, en la primera fecha del Grupo 1 de la Liga de las Naciones, permite que la selección de los Países Bajos lidere sin problema con tres unidades. Polonia, al ser vencido, se sitúa en la última casilla. El resto del grupo es completado por Bosnia-Herzegovina e Italia, quienes igualaron 1-1.

94' Final del partido.

93' Polonia no aprovecha el córner. La defensa de Holanda está atenta y evita el peligro.

92' El partido termina para Quincy Promes. Es reemplazado por Luuk de Jong.

91' Amonestación. Jan Bednarek (Polonia) recibe una tarjeta amarilla.

90' Un centro de córner enviado por Polonia es interceptado con comodidad por un defensor. El balón sale fuera y habrá córner. Polonia puede continuar su ataque.

89' El árbitro no le perdona la tarjeta amarilla a Frenkie de Jong por una dura entrada.

81' Posición adelantada de Donny van de Beek.

77' Jerzy Brzeczek decide hacer un cambio para dinamizar el juego de su equipo. Piotr Zielinski sale del terreno de juego y es sustituido por Jakub Moder.

75' Fuera de juego de Países Bajos.

74' Holanda practica un cambio. Donny van de Beek ingresa al terreno de juego en sustitución de Steven Bergwijn.

74' Memphis Depay es amonestado.

71' Cambio en Polonia. Kamil Grosicki entra por Kamil Jozwiak.

69' Memphis Depay remata, pero la defensa logra bloquear su disparo.

63' Se retira Krzysztof Piatek e ingresa Arkadiusz Milik en la selección de Polonia.

63' Georgi Kabakov le muestra tarjeta amarilla a Kamil Glik por una falta muy clara.

61' ¡GOOOOOOOOOOOL DE HOLANDA! Hans Hateboer asiste a Steven Bergwijn quien marca a puerta vacía.

60' Una circulación fluida del balón culmina con un gran centro al área, recibe Nathan Ake (Países Bajos) y cabecea bastante desviado del poste derecho. El balón sale por la línea de fondo y Polonia sacará de puerta.

59' Países Bajos no aprovecha el córner. La defensa está atenta y evita el peligro.

58' ¡Memphis Depay (Países Bajos) desperdicia una gran ocasión de gol! Tras recibir un centro bombeado preciso dentro del área, hizo un rápido disparo hacia la izquierda de la portería, pero sin la potencia suficiente para batir a Wojciech Szczesny, que atajó bien. El árbitro señala el banderín de córner. Países Bajos sacará de esquina.

56' El árbitro le muestra tarjeta amarilla a Kamil Jozwiak (Polonia).

53' Marten de Roon (Países Bajos) se crea espacio alrededor del punto de penalti y remata un centro de falta. Su cabezazo totalmente impreciso termina perdiéndose por la línea de fondo, lejos del poste derecho. El balón sale por la línea de fondo y Polonia sacará de puerta.

52' Georgi Kabakov ve una falta de Kamil Glik (Polonia). Tiro libre. Países Bajos intentará probablemente enviar el balón hacia la portería.

50' ¡Memphis Depay (Países Bajos) desperdicia una gran ocasión! Remata un buen centro en el área y el balón se va desviado por poco del poste derecho. El balón sale por la línea de fondo y Polonia sacará de puerta.

49' Memphis Depay (Países Bajos) saca el tiro libre pero es despejado por el defensa más adelantado.

49' Falta de Mateusz Klich (Polonia) por agarrar a su oponente. El árbitro pita tiro libre a favor de Países Bajos.

46' Terminó el descanso, y los jugadores ya han saltado al césped. Comienza el segundo tiempo.

46' Georgi Kabakov pita el final del primer tiempo.

41' Virgil van Dijk (Países Bajos) hace una entrada y Georgi Kabakov pita la falta.

33' Mateusz Klich (Polonia) recibe una tarjeta amarilla por una fea entrada y tendrá que tener cuidado hasta el final del encuentro.

33' Polonia no aprovecha el córner. La defensa está atenta y evita el peligro.

33' Buen pase recibido al borde del área por Krzysztof Piatek (Polonia), que chuta hacia la esquina superior derecha y casi sorprende a Jasper Cillessen, pero este hace una brillante parada in extremis. El balón sale fuera del terreno de juego. Córner para Polonia.

30' Centro de Quincy Promes (Países Bajos) al área. La defensa logra despejar el balón fuera de peligro.

29' Un centro de córner, ejecutado por Países Bajos, va demasiado fuerte y sale fuera. El balón sale por la línea de fondo y Polonia sacará de puerta.

28' Virgil van Dijk (Países Bajos) se desmarca dentro del área para cabecear un córner por el centro, y el portero detiene el balón.

27' Memphis Depay (Países Bajos) reanudará el juego con un saque de esquina.

21' El árbitro no duda a la hora de mostrar tarjeta amarilla a Krzysztof Piatek (Polonia) por su falta.

21' Una buena jugada colectiva propicia un disparo de Quincy Promes (Países Bajos) al borde del área, pero el balón se marcha ligeramente desviado del poste derecho. El balón sale por la línea de fondo y Polonia sacará de puerta.

18' Memphis Depay (Países Bajos) saca el tiro libre y centra al área, pero la defensa logra despejar.

17' Kamil Jozwiak (Polonia) no logra controlar bien el balón y lo toca con la mano. El árbitro pita y detiene el juego. Tiro libre concedido a Países Bajos.

13' Kamil Jozwiak (Polonia) no logra marcar desde una buena posición. El balón salió bastante desviado del poste izquierdo. El balón ha salido y habrá saque de puerta para Países Bajos.

11' Países Bajos no aprovecha el córner. La defensa está atenta y evita el peligro.

10' Memphis Depay (Países Bajos) manda un balón en largo, pero sin la fuerza suficiente para alcanzar a sus compañeros. La defensa logra interceptar el pase. El árbitro principal y su asistente señalan el banderín de córner. Ocasión para Países Bajos de poner en peligro la meta rival.

10' Países Bajos ejecuta el tiro libre sacando en corto.

10' Tiro libre señalado a favor de Países Bajos. Seguramente habrá un centro al área.

8' El árbitro asistente levanta el banderín y detiene el ataque. Fuera de juego de Memphis Depay (Países Bajos).

3' Virgil van Dijk (Países Bajos) entra con demasiada agresividad. El árbitro pita falta.

2' Países Bajos combina pases cortos.

¡EMPEZÓ!

- 1' El partido inicia en breves minutos.

- ¡Atención! Formación confirmada de Holanda: Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Wijnaldum, Frenkie de Jongs, Bergwijn, Memphis Depay y Promes.

- ¡Atención! Formación confirmada de Polonia: Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski; Klich, Krychowiak; Szymanski, Zielinski, Jozwiak; Piatek.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Holanda y Polonia!

Holanda contra Polonia

La selección de Holanda estrenará nuevo entrenador tras la salida de Ronald Koeman al Barcelona. Se trata del ténico interino Dwight Lodeweges, que tendrá una prueba de fuego ante Polonia.

Holanda es una de las selecciones favoritas en el grupo A donde también están Bosnia-Herzegovina e Italia, este último rival de la "Naranja Mecánica" en la próxima fecha (7 de septiembre).

Dwight Lodeweges por ahora se hará cargo de algunos partidos ya que la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol se encuentra buscando un entrenador de mayor trayectoria en torneos europeos.

Como se recuerda, en la última edición de la Liga de Naciones, Koeman llegó a la final con la "Naranja Mecánica", la cual perdió ante Portugal.

"El equipo lamenta que se haya ido, pero nos alegramos por él. Si haces eso como jugador, estás en la misma situación. Nosotros tenemos que seguir adelante”, dijo Georginio Wijnaldum.

Por otro lado, Polonia debutará en el torneo europeo sin su principal figura: Robert Lewandowski, quien no fue tomado en cuenta por su participación en la Champions League la cual la ganó junto con el Bayern Múnich.

Jerzy Brzęczek, entrenador de Polonia se las ingenió para armar su once sin el crack del Bayern. Su tridente ofensivo estará conformado por Zielinski, Grosicki y Piatek.

Polonia estrenará camiseta en la Liga de Naciones. Son las mismas que verás en el PES 2021.

Hora: 13:45

Estadio Johan Cruijff Arena (Amsterdam)

