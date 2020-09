Lionel Messi y su mensaje al Barcelona: "Jamás iría a juicio contra el club que amo"

Lionel Messi puso fin a la novela acerca de su salida de Barcelona confirmando este viernes que se quedará en el club para cumplir su contrato que finaliza en 2021. El jugador argentino señaló que la principal razón de su permanencia es que quiso evitar ir a juicio con el equipo que ama.

“Pensé y estaba seguro de que era libre de irme, el presidente siempre decía que al final de la temporada yo podía decidir si me quedaba o no. Ahora se aferran a que no lo dije antes del 10 de junio, cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por La Liga en medio de este pésimo coronavirus y esta enfermedad se alteró toda la temporada”, inició el argentino para Goal.

“El me dijo que la única manera de salir era pagar la cláusula (700 millones) que eso es imposible obviamente, y si no ir a juicio. Ir a juicio es una locura y yo nunca iría a juicio con el club al cual amo, al que me dio todo, al que me ayudó desde que llegué, al club de mi vida, tengo todo aquí, el club me dio todo, le di todo al club y nunca se me pasó por la cabeza ir a juicio”, sentenció.

De igual forma, Messi aseguró que tanto su mujer, Antonella Rocuzzo, y sus tres hijos lloraron desconsoladamente luego que este les comunicara sus intenciones de dejar Cataluña. “Mateo es todavía pequeño y no se da cuenta de lo que significa ir a otro lado y hacer de tu vida unos años en otro lado. Thiago, es mayor. Escuchó algo en la televisión, descubrió algo y preguntó. No quería que supiera nada sobre ser obligado a irse, tener que vivir en una nueva escuela o hacer nuevos amigos”, afirmó.

“Fue comprensible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión. Amo Barcelona y no voy a encontrar un lugar mejor que aquí. Aun así, tengo derecho a decidir. Iba a buscar nuevas metas y nuevos desafíos. Y mañana podría volver, porque aquí en Barcelona lo tengo todo”, agregó.

Ahora, Lionel Messi tendrá que incorporarse lo más pronto posible a la pretemporada de Barcelona comandada por Ronald Koeman. El holandés podrá contar con el jugador argentino para comandar su proyecto que buscará pelear LaLiga Santander y la Champions League.