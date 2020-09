Messi: “El burofax era hacer oficial que me quería ir porque el presidente no me daba bola” [VIDEO]

El martes pasado el mundo del fútbol se paralizó cuando desde España informaban que Lionel Messi le comunicó al Barcelona su decisión de irse del club tras haber llegado cuando tan solo tenía 13 años.

Sin embargo, a diferencia de un comunicado o publicación en redes sociales, Lionel Messi lo hizo mediante un burofax, palabra que se volvió tendencia en redes sociales y que despertó el interés de su significado.

Luego de que el mismo Lionel Messi confesó que dio marcha atrás en su decisión de irse del Barcelona para no tener problemas legales con el club que le dio todo en la vida y el fútbol, también explicó la razón del burofax.

“Fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera”, declaró Messi a Goal.

Segundos después, el jugador del Barcelona agregó lo siguiente: “Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir”.

Por último, acerca de este tema del burofax, enfatizó que no quería tener problemas con el Barcelona. “No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada”, cerró el argentino.