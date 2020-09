Lionel Messi sobre el Barcelona: "Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada"

Lionel Messi le puso punto final a la novela y anunció que se quedará en el Barcelona. Sin embargo, durante una entrevista con el portal Goal, el argentino confesó que desde hace tiempo se encuentra disconforme con las plantillas que se han ido presentando año tras año en el cuadro culé, debido a que no vienen siendo competitivos a nivel europeo.

“Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos", señaló el futbolista.

Sin embargo, también aclaró que no ha visto un buen plantel en los últimos años dentro de la institución azulgrana. "Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”, añadió.

Además, 'La Pulga' se refirió a los fracasos pasados en la UEFA Champions League. "Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy dificil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa. Todo eso hizo me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo", sostuvo.

Por último, el argentino reveló que no sabe qué futuro le deparará al Barcelona con Ronald Koeman al mando del banquillo. "Ahora la verdad no sé que va a pasar. Hay un entrenador nuevo, idea nueva. Hay que ver si da para luchar", expresó el delantero, que espera poder realizar un buen papel en la próxima temporada.