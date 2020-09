Horarios, canales y dónde ver Liverpool vs. Leeds por fecha 1 de la Premier League

Liverpool vs Leeds EN VIVO marcará la vuelta de la Premier League que se llevará a cabo este sábado desde las 11:30 a.m. hora de Lima, Perú. En esta nota de jugamos el día, hora, canales de TV y todo lo que debes saber sobre la primera jornada.

En la previa de enfrentar a Leeds United, Jürgen Klopp ya anunció que será un partido muy complicado. "Leeds tiene un estilo específico de juego, marca personal en todo el campo y lo convierte en intenso. Tenemos que estar seguros de que llegamos listos para el primer encuentro con Leeds porque va a ser uno muy difícil".

No solo en Liverpool hay preocupación, sino que en Leeds United. El equipo que dirige el argentino Marcelo Bielsa aún no logra concretar la renovación de técnico argentino; sin embargo, de no mediar inconvenientes, todo hace indicar que se quedará al frente del club.

Liverpool vs Leeds, sin público

La Premier League continuará desarrollándose sin público para evitar un contagio masivo en plena lucha contra el coronavirus COVID-19. Eso si, no se descarta que más adelante se analice la posible vuelta de los hinchas, pero en una cantidad reducida.

Georginio Wijnaldum, a la expectativa

En Liverpool existe suma expectativa por Georginio Wijnaldum. El futbolista holandés no tiene definido su continuidad en el último campeón de la Premier League, puesto que tiene una oferta concreta de Barcelona a pedido del técnico Ronald Koeman.

Mientras se espera el descenlace, Liverpool no solo espera por saber si continuará o no, sino que, su salida podría ser la clave para fichar al español Thiago Alcántara, quien, aún no se ha presentado a la pretemporada de Bayern Munich y todo hace indicar que no continuará en la Bundesliga.

Leeds vs Liverpool: alineaciones probables

Leeds: Illan Meslier; Stuar Dallas, Liam Cooper, Robin Koch, Barry Douglas, Kalvin Phillips, Helder Costa, Mateusz Klich, Pablo Hernandez, Jack Harrison, Rodrigo Moreno.

Lierpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Minamino, Salah, Mané, Firmino

A qué hora juegan Liverpool vs Leeds

España: 18:30

Argentina: 13:30

Chile: 13:30

Colombia: 11:30

Perú: 11:130

México: 11:30

Qué canales transmiten EN VIVO Liverpool vs Leeds por la Premier League

Argentina: ESPN, ESPN Play

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Brasil: ESPN

Chile: ESPN, ESPN Play

Colombia: ESPN, ESPN Play

Ecuador: ESPN, ESPN Play

Francia: RMC Canal+

Alemania: SKy Go, Sky Sport 1

Italia: Sky Sport uno, Now TV

México: Blue To Go, Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN, ESPN Play

Portugal: Sport TV1

Reino Unido: TalkSport Radio UK, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD, SKY GO Extra

Estados Unidos: NBC Sports App, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC, NBCSports.com

Uruguay: ESPN, ESPN Play

Venezuela: ESPN Play, ESPN