Liverpool vs. Leeds EN VIVO: cuándo juegan y cómo ver fecha 1 de Premier League

Liverpool vs. Leeds EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este sábado 12 de septiembre por la primera jornada de la Premier League. El encuentro se jugará en el mítico Estadio de Anfield desde las 11:30 a.m. (hora peruana) vía TRANSMISIÓN OFICIAL de ESPN 2. Además, Libero.pe realizará el minuto a minuto más detallado de este cotejo.

Este sábado Liverpool arrancará la defensa del título de la Premier League que consiguió en la temporada pasada luego de 36 años. El equipo de Anfield completó un gran torneo a pesar de la paralización por la pandemia del coronavirus y terminó coronándose por primera vez en la historia de este campeonato.

Ahora, los dirigidos por Jürgen Klopp no realizaron grandes fichajes hasta el momento y afrontarán esta temporada con la base del equipo que se coronó en la 2019/2020. Thiago Alcántara, jugador español que fue voceado para llegar a Anfiel, entrenó este viernes con Bayern Múnich y todo hace indicar que jugará en el cuadro bávaro.

Pero fuera del duelo que habrá en el campo de juego, este encuentro capta mucha atención por el versus que protagonizarán Klopp y Marcelo Bielsa. El argentino debutará esta temporada en la Premier League luego de campeonar en la segunda división de Inglaterra. Incluso el propio entrenador alemán alabó lo hecho por el ‘Loco’ en la temporada pasada.

“Le admiro, aunque nunca le he llegado a conocer del todo. He visto a sus equipos jugar, pero el resto de cosas que he escuchado sobre él ha sido en los periódicos y tal. Tengo muchas ganas de conocerlo. Es una inspiración para todos los entrenadores por lo que está haciendo. Tiene una idea, se apega a ella, no la suelta y acaba teniendo éxito. Eso le hace un personaje muy interesante en este negocio”, expresó.

Pero al igual que Liverpool, Leeds de Bielsa tampoco realizó fichajes rimbombantes a pesar que de la expectativa que generó el ascenso con el DT argentino. Sin embargo, la mayor ventaja de este equipo será su interesante propuesta y su intención de siempre buscar el área contraria a pesar del rival que tenga adelante.

Liverpool vs. Leeds EN VIVO: Posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomes, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Leeds: Meslier; Ayling, Struijk, Cooper, Stuar Dallas; Klich, Phillips, Pablo Hernández; Hélder Costa, Harrison, Bamford.

