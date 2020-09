Celto de Vigo, con Renato Tapia, igualó 0-0 con Eibar por el inicio de la liga española

Celta de Vigo rescató un empate (0-0) ante Eibar por la primera fecha de la liga española. Este cotejo marcó el debut oficial de Renato Tapia, quien fue titular en la escuadra celeste que jugó de visita en el estadio Municipal de Ipurúa.

El cuadro local intentó por todas las formas de quedarse con el partido, sin embargo, el correcto duelo del mediocampista de la selección peruana evitó ello. Tapia fue un 'tapón' en la zona medular de Celta y detuvo los avances.

Eibar llevó peligro con Enrich y compañía, pero la poca elaboración le pasó factura. A pesar de ello, Expósito fue uno de los más claros: tuvo un duelo aparte con Renato Tapia. No obstante, la sorpresiva expulsión de Diop, en la parte final del encuentro, generó que todo ello acabe.

El resultado no es nada malo para Celta de Vigo ya que lo terminó capitalizando en condición de visita. Eso sí, en la próxima fecha deberá de refrendar este punto ya que recibirá en condición de local a Valencia (19 de septiembre).

Por su parte, Eibar deberá de recupearar las unidades perdidas en casa y saldrá a enfrentarse a Villarreal (19 de septiembre) en el duelo correspondiente a la segunda fecha de la liga española. Las dudas en la zona medular deberán de ser pulidas.

Celta de Vigo vs. Eibar EN VIVO

Segundo Tiempo

Minuto a Minuto

48' ¡FINAL!

45' Tres minutos de adición.

42' ¡ROJA! Pape Diop es expulsado tras cometer una dura falta.

38' Cambio en Eibar y Celta de Vigo. Se retiraron Pedro León y Emre More e ingresaron Rafa y Santi Mina.

35' Cambio en Celta. Se retira Brais Méndez y Baeza Pérez.

32' Tarjeta amarilla para David Junca.

30' Tarjeta amarilla para Lucas Olaza.

26' Eibar no aprovecha al córner y desperdicia una clara ocasión de gol.

24' Edu Expósito desaprovecha una ocasión de gol tras rematar desviado del poste izquierdo un rechace fuera del área

22' Nuevamente Nolito tiene la gran ocasión de anotar

16' Nuevo intento de Celta con Iago Aspas y Nolito. El partido es muy pausado.

14' Dura entrada sobre Okay. Tiro libre para Celta que busca anotar.

10' ¡UFFFFFFFFFFFF! Bigas estuvo cerca de anotar el 1-0. Peligrosa acción de Eibar.

7' Peligroso tiro libre para Eibar.

2' Espósito y Tapia toman el protagonimo en el juego.

¡EMPEZÓ!

- Celta y Eibar igualan 0-0

45' |0-0| ¡En juego la segunda mitad! Jokoan da bigarren zatia!



AUPA EIBAR! GORA EIBAR! 🙌#EibarCelta 💙❤️ pic.twitter.com/SXzakl1lEZ — SD Eibar (@SDEibar) September 12, 2020

- Imágenes del primer tiempo

DESCANSO ⏸️ Empate sen goles en Ipurua nesta primeira metade. Toca seguir loitando na segunda.



EIB 0-0 CEL#EibarCelta #NovaPartida2021 pic.twitter.com/oNvRbIPGl6 — RC Celta | #NovaPartida2021 (@RCCelta) September 12, 2020

PRIMER TIEMPO

Minuto a Minuto

45' ¡FINAL!

44' Peligrosamente el rebote, luego de un centro por derecha, quedó en el área de Celta y apareció Renato Tapia para despejar.

41' Tarjeta amarilla para Sergio Álvarez (Eibar).

39' Pape Diop genera un tiro de esquina para Eibar.

36' Tarjeta amarilla para Nolito por una fuerte entrada.

34' ¡UFFFFFFFFFFFFFFF! Brais Méndez tuvo en sus pies el 1-0 para Celta. ¡INCREÍBLE LO QUE HA FALLADO!

29' ¡UFFFFFFFFFFFFFFF! Gran ocasión de Kike García. Su cabezazo pasa cerca del poste izquierdo.

24' Peligroso centro de Bigas, pero Villar intercepta el balón.

20' Inui lleva peligro al área de Eibar.

17' Eibar lleva peligro con Sergio Álvarez, quien hace un gran centro al área, pero la zaga de Celta despeja.

15' Fuera de juego de Emre Mor. Celta de Vigo pierde una gran ocasión.

13' ¡Tarjeta amarilla para Eibar! Pedro Bigas es amonestado.

8' Celta de Vigo reclama penal por una mano de un zaguero de Eibar, pero el árbitro interpreta que no.

4' Potente remate de Iago Aspas que genera un tiro de esquina.

2' Renato Tapia anticipa y recupera el esférico para Celta.

¡EMPEZÓ!

Alineaciones confirmadas: Celta de Vigo vs. Eibar

Eibar: Dimitrovic; Bigas, Olivera, Sergio. A, Diop, Sergi Enrich, Edu Expósito, Inui, Kike García, Rober Correa, Pedro León.

Celta de Vigo: Iván Villar, Hugo Mallo, Aidoo, Araújo, Olaza, Tapia, Okay, Brais Méndez, Nolito, Emre Mor, Iago Aspas.

DT: Óscar García.

Eibar contra Celta de Vigo

El Celta de Vigo, equipo que se esforzó para contratar al volante peruano para este periodo, no tuvo una buena temporada pasada, en la que peleó el descenso debido a una serie de malos resultados que, al final, pudieron sacarse de encima para sobreponerse en las últimas fechas.

Ahora, con la presencia de Renato Tapia, quien ha sido tomado en cuenta en la lista de convocados para este duelo en condición de visita ate Eibar, los celtistas se han propuesto regresar a los primeros lugares y tentar un cupo a algún torneo internacional de la próxima campaña.

En la pretemporada, el Celta de Vigo ha tenido tres partidos amistosos, de los cuales empató dos: ante Oviedo (2-2) y Sporting Gijón (1-1). El partido respatnte lo ganópor 2-0 al Lugo.

Por su parte, el Eibar tampoco tuvo una muy buena campaña anterior y espera lavarse la cara en su debut de esta en su estadio, depositando toda su esperanza en Pedro León, quien ya es todo un referente en el club.

Antes de llegar a la primera fecha de la liga española, el Eibar ha tenido cuatro fuertes partidos de preparación, de los cuales ganó uno (ante Rayo Vallecano), empató dos (frente a Osasuna y Athletic Club) y perdió el restante (contra el Leganés).

Celta de Vigo vs. Eibar: alineaciones probables

Eibar: Dimitrovic, Correa, Oliveira, Bigas, Rafa Soares, Diop, Edu Expósito, Inui, Pedro León, Kike, Enrich.

Celta de Vigo: Villar, Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza, Tapia, Beltrán, Brais, Enre Mor, Nolito, Aspas

