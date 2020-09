Gonzalo Higuaín a un paso de fichar por el Inter Miami de David Beckham

Gonzalo Higuaín puso punto final a la Serie A tras defender a la Juventus y estar en un breve paso en el AC Milan. El argentino que posee 308 goles en clubes, tendría su próximo destino futbolístico en la liga MLS de Estados Unidos.

Como se recuerda, desde hace algunas semanas se creó un fuerte rumor sobre su posible llegada al Inter Miami, equipo que está bajo el mando de David Beckham como propietario del club.

Ahora, el periodista italiano Fabrizio Romano compartió en su cuenta oficial de Twitter que este fichaje se haría realidad y llegaría al conjunto americano como agente libre.

"Gonzalo Higuaín ha llegado a un acuerdo con la Juventus para marcharse de inmediato: se separará del club. Higuaín está en conversaciones avanzadas para unirse al Inter Miami como agente libre, los términos personales se acordarán en los próximos días, entonces ... aquí vamos", señaló en su red social.

Gonzalo Higuain has reached an agreement with Juventus to leave immediatly - he’s gonna part company with the club.

Higuain is in advanced talks to join Inter Miami as a free agent, personal terms to be agreed on next few days then... here-we-go 🇺🇸🤝 @SkySport @CLMerlo #transfers