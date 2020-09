Giorgio Chiellini sobre la llegada de Luis Suárez: "No comment" [VIDEO]

Solo es cuestión de horas o días para que se haga oficial el traspaso de Luis Suárez del Barcelona la Juventus; sin embargo, existe un jugador en especial que evitó pronunciarse al respecto para evitar especulaciones, todo esto debido al incidente que tuvieron ambos en el Mundial del 2014, que terminó con la expulsión del charrúa de la máxima cita mundialista.

Se trata del capitán de la Juventus, Giorgio Chiellini, quien no quiso decir nada sobre el que será su nuevo compañero de equipo. "Andrea (Pirlo) habló ayer y fue claro y no añado nada. No comment", precisó el italiano sobre Luis Suárez.

Juventus tiene claro que necesitan con urgencia un goleador para acompañar a Cristiano Ronaldo en el ataque, pero aún no tienen claro, pues en la lista figuran Luis Suárez, Edin Dzeko (Roma) y Moise Kean (Everton) como posibles refuerzos. "Necesitamos un delantero lo antes posible pero hay todavía un camino largo en el mercado de fichajes por lo que hay tiempo para ello", precisó Andrea Pirlo.

Andrea Pirlo espera cerrar de una vez por todas al que será su último refuerzo para iniciar de la mejor manera la defensa al título, donde, además, buscarán conseguir su décimo Scudetto consecutivo e ir por todo a la Champions League pensando en ganar su primera orejona desde 1996.

A la espera de definir a su último refuerzo, Juventus viene de golear en un amistoso, donde tuvo a Cristiano Ronaldo como uno de los goleadores, y quedó listo para su debut en la Serie A que inicia este fin de semana.

La Juventus enfrentará a la Sampdoria este domingo desde las 13:45 hora de Perú. Como se sabe, esta temporada cuenta con la leyenda Andrea Pirlo en el comando técnico.

Por su parte, Luis Suárez viene entrenando con Messi en Barcelona a la espera de definir su salida. El uruguayo no es tomado en cuenta por el comando técnico Ronald Koeman, quien lo dejó fuera del último amistoso que disputó contra Nastic, siendo un triunfo para los azulgranas.