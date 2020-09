Libertad pedirá los puntos si Boca Juniors juega con futbolistas que dieron positivo a COVID-19

La Copa Libertadores arranca esta semana, pero se presentan problemas debido a la pandemia por coronavirus. Una de las grandes preocupaciones de los clubes y de la organización es que futbolistas contagiados puedan jugar, por lo que han establecido un protocolo riguroso para evitar algún problema.

No obstante, en las últimas horas se conoció que la Conmebol estableció que un futbolista si podrá actuar su pasaron 10 días de su detección, dado que ya no podría contagiar. Boca Juniors, club que registró hasta 18 casos en su plantilla, puede hacer uso de esta norma, aunque Libertad mostró su negativa.

El máximo ente rector de Sudamérica no intervino directamente, sino que indicó que sería la decisión del gobierno si deja ingresar tras conocer los resultados de las pruebas PCR. A pesar de ello, en Libertad no se quedan de brazos cruzados y ya hicieron el aviso que ante la irregularidad, pedirán los puntos.

“Lo que sucede es inusual, vamos aprendiendo sobre la marcha. Este caso y las circunstancias son nueva y lo tomamos con cautela. El pedido para obtener los puntos es una posibilidad, algo que podría darse en este caso, por parte de Libertad”, explicó Gerardo Acosta, el asesor jurídico del club guaraní.

Según lo expresado a La Deportiva AM 1120 de Asunción, en Libertad entienden que si un jugador dio positivo queda impedido de jugar. Y si lo hace, tendrá que recibir una sanción por parte de la Conmebol. Ese riesgo lo revelaron en un comunicado, pero hasta el momento no tienen respuesta.

¿Libertad puede ganar los puntos por reclamo?

El reclamo que plantea Libertad para obtener los puntos ante Boca Juniors de forma administrativa no procedería en la Conmebol. Según los protocolos, si un jugador da positivo y ya no tiene riesgo de contagiar, puede jugar. De no proceder, la directiva paraguaya analizará buscar otro ente de justicia.