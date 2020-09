Orlando City: Pedro Gallese elegido como el mejor portero de la MLS [FOTO]

En la MLS no se habla de otra cosa que no sea Pedro Gallese, el arquero sensación del torneo que viene demostrando —semana tras semana— su enorme crecimiento bajo los tres palos del Orlando City.

El 'Pulpo' fue nuevamente importante para los suyos en la victoria (4-1) sobre Chicago Fire sacando varias pelotas de peligro y sobre todo un penal que asombró a más de uno. “Siento que estoy en un buen momento. Siento que Orlando me está ayudando en mi crecimiento. Me he acomodado muy bien aquí”, dijo el golero.

Asimismo, Pedro Gallese sueña en grande y reveló que su principal objetivo es lograr el título en la tierra del Tío Sam. “Estoy contento con todo el equipo, estamos peleando arriba. Mi meta ahora es salir campeón con Orlando”, precisó.

Pedro Gallese fue elegido el mejor jugador del partido ante Chicago Fire. Foto: Orlando City

Los 'Leones' se ubican en la segunda casilla de la Conferencia Este —zona de Playoffs— y están a solo cinco puntos del líder, Columbus Crew.

Selección peruana

El gran momento por el que atraviesa Pedro Gallese también beneficiará a la selección peruana de cara al inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022 en octubre próximo. El guardameta será bolo fijo ante Paraguay en Asunción y Brasil en Lima.