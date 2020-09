Binacional vs River Plate EN VIVO vía ESPN 2: a qué hora y dónde ver la Libertadores

Binacional vs River Plate EN VIVO vía ESPN 2 | este martes 22 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores. El partido también será transmitido por ESPN Play, DAZN, Sport TV y Directv GO, mientras que tendrás las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

¿Quiénes fueros los árbitros del Binacional vs River Plate?

El Binacional vs River Plate por la Copa Libertadores se jugará en el Estadio Nacional de Lima y contará con una cuarteta arbitral boliviana. Gery Vargas será el principal, mientras que sus asistentes serán José Antelo, Edwar Saavedra e Ivo Méndez. Además, el asesor del duelo será el peruano Henry Gambetta.

Binacional sumó su segunda derrota consecutiva en el torneo, con el 1-0 en contra ante LDU Quito en Lima. El equipo que ahora dirige Javier Arce suma tres puntos y tienen la obligación de ganar en casa dado que una nueva caída los dejará al borde de la eliminación, incluso con mínimas chances de acceder a Sudamericana.

El campeón peruano no podrá contar con su goleador Aldair Rodríguez, que se marchó al América de Cali. No obstante, Johan Arango y Andy Polar estarán en la zona de ataque para intentar quedarse con los tres puntos en casa. El recuerdo del enfrentamiento en primera ronda no es nada alegre para Binacional.

Recordemos que River Plate se impuso de forma categórica en Argentina, con un 8-0 contundente, al margen de los dos penales que fallaron. En la reanudación del fútbol, a pesar del poco ritmo, sacaron un gran resultado en su visita a Sao Paulo con un empate 2-2, pero que pudo ser una victoria. Los de Marcelo Gallardo están entonados.

Foto: River Plate

Binacional vs River Plate: posibles alineaciones

XI Binacional: Raúl Fernández, Jeickson Reyes, Camilo Mancilla, Eder Fernández; Dahwling Leudo, Yorkman Tello, Pablo Labrín, Andy Polar; Roque Guachire, Johan Arango y Sebastián Gularte.

XI River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Julián Álvarez, Nicolás De La Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.

¿En qué canales ver el Binacional vs River Plate por la Copa Libertadores?

Argentina: FOX Play Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Chile: ESPN Play Sur, FOX Play Sur, ESPN2 Sur, Fox Sports 1 Chile

Colombia: FOX Play Sur, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, FOX Play Sur

Internacional: Bet365

Italia: DAZN

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur

Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV2

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN Play Sur, FOX Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

¿A qué hora juegan Binacional vs River Plate por la Copa Libertadores?

Perú: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p. m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami): 8.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 1.30 a. m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Canadá: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Guatemala: 6.30 p. m.

Honduras: 6.30 p. m.

El Salvador: 6.30 p. m.

Puerto Rico: 8.30 p. m.

República Dominicana: 8.30 p. m.

Panamá: 7.30 p. m.

Italia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Portugal: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Holanda: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Inglaterra: 1.30 p. m. (al día siguiente)

Binacional vs River Plate EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Binacional vs River Plate, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.