Policía investiga posible estafa en examen de italiano de Luis Suárez

En el ojo de la tormenta se encuentra Luis Suárez. El delantero uruguayo habría pactado con la Universidad para Extranjeros de Perugia las preguntas del examen final de italiano que el jugador aprobó para poder obtener la nacionalidad italiana.

"El futbolista uruguayo Luis Suárez apenas sabe “conjugar los verbos italianos, habla en infinitivo”. Pero aún así le dieron el título correspondiente al nivel B1 de este idioma, un nivel intermedio requerido para poder obtener el pasaporte de este país", señala en su edición de hoy el diario español La Vanguardia.

Además el mismo medio denuncia que esta casa de estudios ya venía siendo investigada desde hace meses y ahora la policía se cruzó con este supuesto arreglo de preguntas, según apuntó el coronel de la Guardia di Finanza Selvaggio Sarri.

La modalidad de exámenes a distancia es una herramienta que esta universidad recién ha venido realizado en las últimas semanas “Sí que es verdad que hizo un curso de tres horas durante una semana, pero sólo aprendió las preguntas que le iban a salir en el examen, que conocía desde el principio" señala Selvaggio Sarri.

Asimismo, según una investigación del diario La Repubblica de Italia, uno de los encargados de preparar el examen fue bastante contundente al asegurar que el jugador “No pronuncia una palabra” y "No conjuga los verbos".

Como se recuerda la intención de Luis Suárez fue sacar la nacionalidad italiana para ya no ocupar plaza de extracomunitario en caso la Juventus lo contrate, algo que finalmente ya no podrá ser dado que el club turinés ya mandó su lista de buena fe para la primera fase de la Champions League y el nombre del uruguayo no figura.

De comprobarse el supuesto 'amaño' el peso de la ley solo caería sobre el rector y las autoridades de la Universidad para Extranjeros de Perugia, más no para el jugador quien solo sería castigado con volver a dar el examen, pues es un requisito indispensable hablar italiano fluido para obtener la nacionalidad.