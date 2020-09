Gareth Bale repasa su experiencia en Real Madrid: "Ha habido gente que me ha silbado dentro del estadio"

Ya situado en Tottenham, Gareth Bale mostró su disgusto con la situación vivida en Real Madrid en los últimos años, sin embargo no se arrepiente de haber jugado en la 'Casa Blanca" al lado de otras estrellas como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.

"No, no me arrepiento de nada. Solo quiero jugar al fútbol, eso es todo lo que puedo hacer y todo lo demás, todo lo que se diga desde fuera, escapa a mi control. Como he dicho, no me arrepiento de lo que he hecho, diga lo que diga quien sea, porque eso ya es cosa suya. Sé lo que pienso de mí mismo y mi familia sabe muy bien quién soy, eso es todo lo que me preocupa", indicó Gareth Bale en entrevista con 'Sky Sports'.

Asimismo, el galés reveló que uno de los problemas que tuvo en Real Madrid fue el cambio de cultura. "Está claro que ir a una cultura diferente, a un país diferente, te hace crecer como persona, y no te digo ya como futbolista. Tienes que aprender a enfrentarte a situaciones en las que te ves involucrado. Obviamente, yo he estado bajo situaciones de una enorme presión. Ha habido gente que me ha silbado dentro del estadio", agregó el nuevo fichaje del Tottenham.

Eso sí, Gareth Bale confesó que estas experiencias le sirvieron para su madurez como persona. "He aprendido a lidiar con ese tipo de cosas, a no tomármelas demasiado en serio ni demasiado a pecho, así que vivo con ello. Es fútbol, algo que te encanta practicar y en lo que simplemente tienes que dar lo mejor de ti mismo. A veces eso es lo único que puedes hacer", indicó.

En otro momento, el extremo apunta a recuperar el tiempo perdido en el Tottenham. "Cuando llegas a un equipo nuevo lo que quieres es hacerlo bien, ayudar al equipo lo máximo posible. Quiero sumar e intentar dar un poquito más al equipo. Hay que intentar progresar y seguir avanzando en la buena dirección", manifestó Gareth Bale.

Pero antes de ello, el ex jugador de Real Madrid tendrá que superar su lesión para poder estar a disposición del técnico José Mourinho. "Solo quiero jugar, ponerme otra vez la camiseta del Tottenham. Es una decepción muy grande que los aficionados no vayan a poder estar ahí para mi primer partido, porque siento que me habrían dado una bienvenida increíble. Aun así, ahora lo único que quiero es jugar al fútbol, jugar con el equipo, y hacerlo lo mejor posible individual y colectivamente para que tengamos una gran temporada", concluyó Gareth Bale.