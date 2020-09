Frank de Boer: "Seguiré el camino de Ronald Koeman realizado en la selección"

El nuevo entrenador de los Países Bajos, Frank de Boer, indicó que no tiene pensado en cambiar el trabajo ni el sistema impuesto por su antecesor, Ronald Koeman, quien partió hacia las filas del Barcelona.

"Tengo muchas similitudes con Ronald y quiero seguir su camino, lo ha hecho muy bien en los últimos dos años, por lo que sería una locura si de repente dijera que quiero utilizar un nuevo sistema", exclamó de Boer.

El ex zaguero central explicó que hasta el momento no ha llamado a Koeman para charlar sobre algunos pendientes que quedaron en la 'Naranja Mecánica'. Asimismo, se mostró optimista para la preparación de la Eurocopa 2021.

"Creo que nos espera un futuro brillante. Koeman y la gente de la federación lo empezaron hace unos años, tenemos un buen grupo y una buena plantilla", exclamó.

De momento, Dwight Lodeweges continuará como entrenador interino. Según la prensa neerlandesa, Louis van Gaal le comunicó a los directivos de la KNVB su disponibilidad para asumir las riendas de su selección, sin embargo, no fue elegido. Se dice que los jugadores no querían tenerlo como entrenador.

"No me importa si he sido la primera, la segunda o la sexta opción. Estoy contento de haber ganado la confianza (de la federación) y no quiero traicionarla", concluyó de Boer.