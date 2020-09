Sergi Roberto: "Suárez es un hermano para Messi, no le ha sentado bien su salida"

La forma en que Luis Suárez dejó el Barcelona, tras los problemas que tuvo con la directiva, resultó un duro golpe para Lionel Messi, quien es uno de los amigos más cercanos del uruguayo dentro y fuera del campo.

Este malestar de la "pulga" no ha pasado desapercibido por sus compañeros en el vestuario azulgrana, como Sergi Roberto. "Para Leo, Suárez es como un hermano. Estaban juntos todo el día. No le ha sentado bien ver que se marche cuando no quería. Al final es como cuando te separas de tu esposa o de tu mejor amigo, son procesos complicados", declaró el volante español para "Ara".

Sin embargo, el "20" de los "culés" considera que "Lio" podría quedarse si los triunfos acompañan al equipo. "Dijo que se quedaría sólo un año más, pero si jugamos bien, las sensaciones son buenas y ganamos títulos quién sabe si cambiará de opinión... Si lo logramos, mucho mejor".

Pide paz en el Barcelona

Sergi Roberto también expresó su deseo de que los jugadores y la directiva puedan tener un buen trato para llevar el club para adelante. "Como en cualquier empresa. Las cosas irán mejor si hay buena relación entre las partes. Yo lo que quiero es que el club vaya bien, que el equipo gane títulos. Quiero un presidente que busque lo mejor para el club, me da igual si baja o no al vestuario".

Finalmente, el catalán se refirió a la manera en que Luis Suárez salió del Barza. "No sé cómo han ido las cosas, pero es cierto que se le podría haber avisado con más tiempo y no por teléfono. Es una pena que no se haya podido despedir con público".

(Foto: EFE)

El Barcelona deberá dejar de lado los factores extrafutbolísticos, ya que este domingo a las 2:00 p.m. se enfrentará al Villarreal en lo que será el debut de los azulgranas en la liga española 2020-2021.