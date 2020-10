José Mourinho quiso hundir más al Manchester United: "Fallamos mucho"

Tottenham venció por 6-1 a Manchester United en Old Trafford. El resultado quedará en la historia de la Premier League, sin embargo, para José Mourinho fue más que un partido debido a su tormentoso pasado con los 'Diablos Rojos'.

'Mou' fue su entrenador en los años 2016-2019 y no pudo plasmar el trabajo que realizó en Chelsea. La dirigencia le dispuso tres temporadas para ver si su idea cuajaba, pero nunca pudo alcanzar el título de la Primera División de Inglaterra.

Allí fue donde también tuvo grandes 'encontronazos' con Alexis Sánchez, uno de los fichajes más caros realizados por la referida institución. El 'Niño Maravilla' venía de romperla en Arsenal y se esperaba lo mismo en Manchester United, sin embargo, fue todo lo contrario.

"Fue una actuación increíble. Puedo imaginar que algunas personas anti-Spurs dirán que jugamos once contra diez en el segundo tiempo. Tengo que decir que fuimos mucho mejores durante todo el primer tiempo, cuando éramos once contra once. Perdíamos por 1-0 por un penalti tonto, pero no nos preocupábamos", indicó Mourinho a Spurs Tv.

"El equipo siguió jugando, reaccionó y siguió jugando. Y, cuando sentimos su debilidad, fuimos a por ellos, y no haces eso a no ser que seas un equipo con mucha confianza, así que fue una actuación increíble, un resultado histórico y unos tres puntos muy importantes con los que avanzamos en la tabla. Fallamos muchas ocasiones", agregó.

Tottenham recuperó el paso y ahora marcha sexto con siete puntos en 4 jornadas disputadas. La sorpresiva derrota a manos de Everton en el inicio de la Premier League fue una dura estocada, pero confían en recuperarse prontamente.