En el último día del mercado de pases, Manchester United confirmó el fichaje de Edinson Cavani por toda una temporada. El atacante charrúa llegó como jugador libre luego de su paso por PSG donde jugó desde el año 2014.

"Manchester United se complace en anunciar la llegada del delantero Edinson Cavani. El internacional uruguayo se une a nosotros por una temporada con opción a una más adicional", señaló el club inglés en sus redes sociales.

Y a pocas horas de confirmar este traspaso, se conoció que Edinson Cavani portará el mítico dorsal ‘7’ en su paso por Manchester United que fue utilizado por grandes leyendas que pasaron por el club como Cristiano Ronaldo, David Beckham , George Best o el rebelde francés Éric Cantona.

