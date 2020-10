Edinson Cavani fue presentado como nuevo jugador del Manchester United - VIDEO

El Manchester United estaba en búsqueda de un nuevo delantero para la Premier League y finalmente lo encontró. En el Deadline Day del mercado de fichajes de verano, el poderoso club anunció que Edinson Cavani llega por toda la temporada 2020-21 luego de su destacado paso en el PSG de Francia.

Los rumores de la llegada del delantero uruguayo nacieron a partir del último domingo, aunque no había nada concreto en ese momento. La directiva del Manchester United aceleró los procesos para la firma, aprovechando que se negociaba directamente con Edinson Cavani luego de quedar libre el 30 de junio.

A pesar de sus 33 años, el ‘Matador’ tiene una carrera respetada y antecedentes más que favorable para dar que hablar en la Premier League. La posición que cubrirá es una de las grandes dolencias que ha tenido el United en los últimos años, al no encontrar a un jugador regular como referente de ataque.

No obstante, tiene en contra las lesiones que sufrió en el último tiempo y que le impidieron desarrollar su mejor fútbol, además de llegar sin actividad desde marzo del presente año. Recordemos que la Ligue 1 se suspendió de forma prematura y no jugó con PSG en el desenlace de la Champions League al no acordar un breve vínculo.

¿Cuántos goles anotó Edinson Cavani la temporada pasada?

Edinson Cavani no tuvo una gran temporada productiva de goles en la 2019-20, al celebrar solo en cuatro ocasiones en los 14 partidos que le tocó disputar. El mejor índice de goles fue en el curso 2016-17, cuando jugó 36 encuentro y logró anotar 35 dianas. Casi un gol por partido.

¿En qué equipos jugó Edinson Cavani?

Edinson Cavani ha tenido una larga carrera en Europa, pero inició en Uruguay con el Danubio. Luego, en el 2007 llegó a Palermo, fichó más tarde por Napoli, donde se consolidó como gran estrella y dio el paso al PSG de Francia. Ahora se suma al Manchester United y aprovechará el parón por Fecha FIFA para ponerse bien físicamente y debutar pronto.