Colombia vs Venezuela: horarios y canales de la Fecha 1 de las Eliminatorias Qatar 2020

Este viernes en Barranquilla se enfrentan Colombia vs Venezuela a las 18:30 horas de Perú en el estadio Metropolitano válido a la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. Ambas selecciones llegan con bajas considerables.

Por el lado de Colombia, la ausencia más significativa es sin duda la de David Ospina. El arquero de Napoli no recibió el permiso necesario de las autoridades, pues deberá cumplir con el aislamiento necesario tras detectarse positivos dentro del plantel.

David Ospina baja en Colombia

"Está impedido para asistir a la convocatoria debido al aislamiento preventivo, a todo el equipo (del Napoli), establecido por las autoridades locales, al cual Ospina debe regirse", informó la selección de Colombia.

Aparte de David Ospina, Carlos Queiroz tiene otras tres bajas confirmadas: Yairo Moreno, Matheus Uribe, Luis Diaz; sin embargo, para reemplazar al arquero del Napoli, el técnico convocó de última hora al arquero de América de Cali, Eder Chaux. Él portero luchará por un puesto con Aldair Quintana, Álvaro Montero y Camilo Vargas.

En Venezuela, la vinotinto empezará a concentrar a partir de hoy lunes y viajará a Barranquilla el miércoles para enfrentar a Colombia. Previo al viaje, toda la delegación se someterá este martes a la segunda prueba PCR, mientras que en la tarde el equipo tendrá el primer entrenamiento. “Estamos respetando los controles estrictos que nos envían desde FIFA. Estamos cuidando cada detalle en la delegación”, explicó Bernardo Años, directo de la Comisión de selecciones de la FVF.

Salomón Rondón, baja para el duelo contra Colombia

"Hoy me toca saberte lejos por razones ajenas a mi voluntad. El club al que pertenezco, el Dalian Pro, ha decidido no cederme a mi selección. Hice lo humanamente posible para ir, pero me toca asumir esta situación. Mantengo la misma ilusión de jugar en la selección que cuando niño. Seguiré trabajando y dando lo mejor de mí para ir a mi Vinotinto amada", precisó el histórico venezolano en su cuenta de Twitter.

Colombia vs Venezuela: alineaciones probables

Colombia: Álvaro Montero; Juan Guillermo Cuadrado, Yerri Mina, Davinson Sánchez, Frank Fabra; Jeison Murillo, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma; James Rodríguez, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel

DT: Carlos Queiroz.

Venezuela: Fariñez, Hernández, Osorio, Chancellor, Rosales, Rincón, Yangel, Machís, Savarino, Soteldo, Rondón

DT: José Peseiro​.

Colombia vs Venezuela: Ficha del partido

Se juega la primera fecha FIFA de las Eliminatorias entre Colombia y Venezuela.

Colombia vs Venezuela EN VIVO ¿Cuándo juegan? Viernes, 9 de octubre ¿Dónde? Metropolitano, Barranquilla ¿A qué hora? 18:30 a.m. de Perú ¿En qué canal? Caracol TV

