Más lesionados en el Real Madrid: Courtois dejó Selección de Bélgica por problemas físicos

Se volvieron a encender las alarmas en el Real Madrid. Thibaut Courtois, arquero que se encontraba con la Selección de Bélgica, no estará bajo los tres palos en el duelo amistoso de esta tarde ante Costa de Marfil.

El también guardameta del Real Madrid no está en plenitud física por lo que el cuerpo médico de Bélgica le informó al DT Roberto Martínez. Minutos después, los ‘Diablos Rojos’ hicieron oficial la desconvocatoria de Courtois.

“Thibaut Courtois dejará la concentración tras su examen médico. No está apto para jugar”, fue lo que se leyó en la cuenta oficial de Twitter la Selección de Bélgica.

UPDATE: @thibautcourtois will be leaving the camp after his medical check-up. He is not fit to play.