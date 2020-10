España le ganó 1-0 a Suiza por la tercera fecha de la Liga de Naciones

España cumplió con los deberes y venció 1-0 a Suiza en partido válido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Mikel Oyarzabal anotó el único tanto a los 14 minutos de juego.

Los de Luis Enrique eran los favoritos para quedarse con los tres puntos. Desde el arranque del encuentro, se vio a una 'Roja' muy segura en todas sus líneas.

A través de Ansu Fati y Ferran Torres, España inquietaba el arco defendido por Sommer. Suiza quería salir jugando, pero se complicó ante la presión local.

El meta visitante no dio un buen pase por lo que España robó y Mikel Oyarzabal no desaprovechó para sacar un buen remate y poner el 1-0 en el marcador a los 17 minutos de juego.

El cuadro español quería más y parecía que el segundo estaba al caer, aunque Suiza mejoró por lo que ambos equipos se fueron al descanso con la ventaja a favor de España.

Ya en la parte complementaria, Suiza se animó a ir más en ataque, pero España defendió. Sergio Ramos fue vital para que la visita se regrese a casa sin sumar punto alguno.

De esta manera, España llegó a las siete unidades y es el único líder del Grupo 4 quedando a un paso de sellar su clasificación a semifinales de Liga de Naciones.

España quiere hacer respetar la casa.

SEGUNDO TIEMPO

90' + 4 ¡Final del partido!

90 Defiende como puede España.

86' Se retiraron Freuler y Widmer. Ingresaron Fernandes y Gavranovic en la visita.

81' Entro Zuber y salió Benito en Suiza.

80' Suiza busca por las bandas, pero despeja con todo la defensa local.

76' Gran intervención de Ramos para frenar el avance suizo.

71' Crece Suiza, pero está segura la defensa española.

67' Ganó Ramos en el juego aéreo, pero el esférico se fue desviado.

66' Ramos se fue al ataque y casi marca. El balón se fue al tiro de esquina.

63' Amarilla para Merino en España.

59' Salieron Mehmedi y Sow. Ingresaron Vargas y Shaqiri.

57' Cambios en España. Salieron Fati y Olmo. Entraron Traoré y Canales.

55' Oyarzabal recibió un codazo. Se para el juego.

52' Mehmedi tuvo la paridad en sus pies, pero su remate salió débil.

51' Buen centro y Oyarzabal se pierde el segundo para la 'Roja'.

49' Tiro de esquina para España.

46' Toma riesgos en salida el local.

45' Empezó la parte complementaria.

PRIMER TIEPO

45' Final de la primera parte.

45' Posición adelantada de Suiza. Tiro libre en salida para el local.

44' Ataque de los ibéricos y todo acaba en las manos de Sommer.

42' Tiro libre en salida para el 'Expreso Suizo'.

41' De a pocos vuelve a animarse la visita.

38' Está sentido un jugador suizo y se paraliza el juego.

35' Balón largo y De Gea despeja sin problemas.

30' Amarilla para Schar en la visita.

28' Gran centro de Navas y Torres casi marca el segundo de cabeza. Tapó Sommer.

24' Fuerte falta contra Merino. Balón parado para España

21' El local sale jugando desde el fondo.

18' España quiere ampliar su ventaja en el marcador.

16' Suiza trata de reaccionar. Por ahora, mejor el local.

14' ¡GOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA! Error en salida de Suiza y Oyarzabal abre el marcador en Madrid.

12' Ansu Fati cae en el área chica de Suiza y el juez dice que no hay nada.

11' Buena llegada clara para Suiza y De Gea se luce bajo los tres palos.

7' Presiona arriba Suiza. Por ahora, partido parejo.

5' Casi se complica en salida De Gea.

2' Sale con todo el loca. Busca a través de Ansu Fati.

1' Arrancó el partido en Madrid.

El partido es válido por la Liga de Naciones.

España busca vencer a Suiza.

XI España: De Gea; Ramos, Pau Torres, Gaya, Navas; Busquets, Merino, Dani Olmo; Ferran Torres, Ansu Fati, Oyarzabal.

XI Suiza: Sommer; Rodriguez, Schar, Elvedi; Benito, Widmer; Freuler, Xhaka, Sow; Mehmedi, Seferovic

Previa.

El conjunto “ibérico” que viene de empatar sin goles con Portugal en un amistoso, se ubica como líder del grupo 4 con un triunfo y un empate, por lo que buscará ante los “navajos” extender su invicto en el certamen europeo.

“Prefiero lo que tengo a un jugador de 30 goles que condicione todo lo que trabajamos para el equipo. Mi objetivo es potenciar a los míos. Si tuviéramos ese delantero, lo explotaríamos, pero tenemos lo que tenemos y yo estoy encantado”, declaró Luis Enrique en conferencia de prensa.

Por otro lado, la selección de Suiza se encuentra en el último lugar con un empate y una derrota, sin embargo, España no se confía ante los posibles problemas que les podría generar a la hora de conseguir su primera victoria en esta nueva edición de la Liga de Naciones.

"Es un equipo muy atrevido y peligroso. Muy completo y que merece más puntos de los que lleva. Va a ser muy complicado. Tienen capacidad para llegar mucho y son muy físicos", advirtió el estratega de la “roja”.

La última vez que la selección española se impuso sobre Suiza fue en julio de 1994 en el mundial de Estados Unidos. Después de aquel encuentro, ambos países se enfrentaron en dos ocasiones, las cuales terminaron en un empate y un triunfo para los “navajos”.

POSIBLES ALINEACIONES DEL ESPAÑA - SUIZA EN VIVO EN DIRECTO POR LA LIGA DE NACIONES

XI España: De Gea; Navas, Ramos, Pau Torres, Gayá; Merino, Busquets, Ceballos; Ansu, Rodrigo, Ferran.

XI Suiza: Omlin; Cömert, Mbabu, Omeragic; Lotomba, Xhaka, Sow, Fernandes, Rodríguez; Gavranovic, Embolo.

Si quieres seguir en Internet el España vs Suiza, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.